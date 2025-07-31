Какой праздник отмечают 31 июля: события этого дня

В последний день июля православные верующие чтят память святого праведного Евдокима. Именины сегодня празднуют Афанасий, Василий, Сергеи, Степаны, Анны, Варвары, Елизаветы и Кириллы.

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В мире отмечают Всемирный день рейнджеров и День рождения Гарри Поттера. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 31 июля

Церковный праздник

Православная церковь 31 июля чтит святого праведного Евдокима Каппадокийского, который жил в IX веке в Малой Азии. Он происходил из знатной христианской семьи, получил образование и занимал высокую государственную должность при дворе византийского императора. Несмотря на это, вел праведную, скромную жизнь, был добродетельным судьей и неуклонно соблюдал Божьи заповеди.

Евдоким не стремился к славе, избегал тщеславия и оставил после себя пример настоящего христианского смирения и нравственной чистоты. Умер молодым – в возрасте около 33 лет. Его нетленные мощи стали источником исцелений, а церковь прославила его в лике святых.

Всемирный день рейнджеров

Ежегодно 31 июля в мире отмечают Всемирный день рейнджеров (World Ranger Day). Праздник основан Международной федерацией рейнджеров (IRF) в 2007 году в память о рейнджерах, которые погибли или получили ранения при исполнении служебных обязанностей.

Рейнджеры – это не только охранники природных парков, но и люди, которые ведут борьбу с браконьерством, защищают редкие виды животных и растений, борются с лесными пожарами и стихиями. Во многих странах рейнджеры ежедневно рискуют жизнью, выполняя задачи по охране окружающей среды.

День рождения Гарри Поттера

31 июля – это также День рождения Гарри Поттера, одного из самых известных литературных персонажей XXI века. Именно в этот день, по сюжету книг Джоан Роулинг, родился Гарри Джеймс Поттер – "мальчик, который выжил", главный герой серии романов о мире магии и Хогвартсе.

Интересно, что 31 июля – это также день рождения самого автора, Джоан Роулинг, которая родилась в 1965 году. Ежегодно 31 июля поклонники "поттерианы" во всем мире празднуют этот день, перечитывают книги, смотрят фильмы, устраивают тематические мероприятия и викторины. В лондонском Кингс-Кроссе возле платформы 9¾ традиционно собираются фанаты серии.

Исторические события 31 июля

1667 – заключение Бредского мира, завершившего вторую англо-голландскую войну (1665–1667). За Королевством Англия закрепились голландские колонии в Северной Америке.

1919 – в Германии принята Веймарская конституция. Германия стала республикой.

1956 – ЦК КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР (начало строительства "хрущевок").

1971 – впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle.

1975 – В Хельсинки открылось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором принят Заключительный акт, содержащий раздел о правах человека.

1991 – СССР и США подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СТАРТ.

1994 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.

Кто родился 31 июля

1704 – Габриэль Крамер, швейцарский математик, один из создателей линейной алгебры.

1914 – Луи де Фюнес, французский киноактер.

1939 – Холодный Николай Константинович, украинский поэт-шестидесятник, литературовед, переводчик.

1944 – Джеральдина Чаплин, американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина.

1965 – Джоан Роулинг, английская писательница, создавшая образ Гарри Поттера.

В этот день умерли:

1784 – Дени Дидро, французский писатель, философ-просветитель, драматург.

1849 – Шандор Петефи, венгерский поэт, публицист, революционный деятель словацкого происхождения (р. 1823).

1886 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.

1944 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и авиатор погиб во время выполнения боевого задания как пилот разведывательного самолета.

2016 – Сеймур Пейперт, выдающийся математик, программист, психолог и педагог, один из основоположников теории искусственного интеллекта, создатель языка Logo.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

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