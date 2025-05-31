Какой праздник отмечают 31 мая в Украине и мире: интересные факты

Последний день весны полон интересных и важных событий. В Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, а в мире – Всемирный день без табака, День веб-дизайнера, Всемирный день приемных родителей, Международный день блондинок.

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Православные верующие чтят память апостола от 70-ти Ермия, а именины по новому стилю празднуют Иеремии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 31 мая

Церковный календарь

В этот день в православном календаре почитается апостол Ерм – один из 70 учеников Иисуса Христа, который проповедовал среди язычников. Считается автором книги "Пастырь", имевшей значительное влияние на раннехристианскую мысль. В народном календаре этот день ассоциировался с работой на огороде и первыми всходами пшеницы.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

Основанный указом президента в 1999 году, этот праздник ежегодно отмечается 31 мая. Он посвящен тем, кто создает книги, журналы, газеты, плакаты, школьные учебники и другие печатные материалы – от редактора до печатника, от верстальщика до распространителя.

Это возможность подчеркнуть важность печатного слова в информационном обществе, особенно в условиях информационной войны и цифровых вызовов. Украинская книга – это также культурное оружие, средство сохранения языка и идентичности.

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака, введенный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, напоминает о вреде курения и опасности табачной зависимости. Тематика 2025 года: "Защита молодежи от влияния табачной индустрии". Акции, информационные кампании и флешмобы, проводимые 31 мая, имеют целью повышение осведомленности и стимулирование здорового выбора.

Всемирный день приемных родителей

Этот международный социальный праздник посвящен людям, которые открывают свои сердца и дома для детей, лишенных родительской опеки. Его цель не только поблагодарить приемные семьи, но и привлечь внимание к проблемам сиротства, усыновления, интернатной системы и потребностей реформирования.

Международный день блондинок

Этот шуточный праздник призван разрушить стереотипы о людях со светлыми волосами. Впервые его отметили в США, а впоследствии инициатива распространилась на Европу и другие континенты.

День веб-дизайнера (Web Designer Day)

Это неофициальный, но популярный профессиональный праздник среди людей, которые создают внешний вид сайтов и цифровых продуктов. Именно веб-дизайнеры формируют цифровую эстетику, интерфейсы и удобство онлайн-пространства.

Именины 31 мая

По новому стилю: Иеремия

По старому стилю: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Ефросиния, Клавдия, Александра, Матрона, Фаина, Кристина, Юлия.

Знаменательные исторические события 31 мая

1859 – в Лондоне запущены знаменитые часы Биг-Бен.

1894 – во Львове впервые запущен электрический трамвай.

1938 – украинец Антон Губенко совершил первый в истории советской авиации воздушный таран и выжил.

1946 – в Киеве создано конструкторское бюро имени Олега Антонова - будущую гордость украинского самолетостроения.

1997 – подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ (впоследствии утратил силу из-за агрессии РФ).–

2009 – в возрасте 97 лет умерла последняя пассажирка "Титаника" Милливина Дин.

Кто родился 31 мая

1819 – Уолт Уитмен, американский поэт, публицист.

1887 – Сен-Жон Перс, французский поэт, Нобелевский лауреат 1960 года.

1919 – Леонид Махновец, украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф.

1930 – Клинт Иствуд, американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар".

1948 – Светлана Алексиевич, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1965 – Брук Шилдс, американская киноактриса и супермодель.

1976 – Колин Фаррелл, ирландский киноактер.

В этот день умерли:

1809 – Йозеф Гайдн, австрийский композитор, автор оратории "Сотворение мира".

1832 – Эварист Галуа, французский математик, основатель современной алгебры.

1910 – Элизабет Блэквелл, первая в мире женщина-врач, получившая высшее медицинское образование.

1926 – Федор Андерс, инженер-конструктор, конструктор первого в Украине дирижабля.

2001 – Ли Квотинг, тайваньский экономист и политик, наиболее известный как "отец экономического чуда Тайваня".

2017 – Любомир Гузар, епископ Украинской греко-католической церкви, кардинал.

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