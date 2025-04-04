Какой праздник отмечают 4 апреля: события в Украине и мире

В пятницу, 4 апреля, отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Также сегодня отмечается ряд выдающихся событий.

Видео дня

В мире отмечают День создания НАТО, Международный день бродячих животных и Международный день рекрутера. Также празднуются:

День Интернета,

День вебмастера,

Всемирный день моркови,

Всемирный день крысы,

Всемирный день барабанщика,

День тишины (против травли ЛГБТ),

День пешком на работу.

Церковные праздники 4 апреля

Сегодня христиане вспоминают и чтят память преподобных Иосифа Песнописца, Георгия и Зосима.

Иосиф, уроженец Сицилии, был воспитан в благочестивой семье и уже в детстве отличался смирением и добрыми обычаями. С ранних лет он стремился к монашеской жизни, избрав путь монашества после того, как варварские нападения заставили его семью покинуть родные земли. В монастыре Иосиф обнаружил свои великие духовные способности и таланты в песнопении, став одним из величайших гимнографов своей эпохи.

Важное место в жизни святого Иосифа занимала духовная практика, включавшая строгие посты, молитвы и песнопения. Его многолетний труд в монастырях Сицилии и Македонии принес ему признание среди братии. Позже святого хиротонизировал Тессалоникийский епископ, и Иосиф активно служил в священном сане, обучая верующих и исполняя Божественные Таинства. Вместе со святым Григорием Декаполитом он отправился в Византию, где продолжал борьбу с ересиями и восстанавливал православную веру среди народа.

Кроме священнодействий, Иосиф посвящал много времени борьбе с иконоборческой ересью, активно пропагандируя праведную веру среди верующих и поддерживая единство Церкви. После того, как началось гонение на иконописание при царе Льве Армянине, Иосиф стал одним из основных проповедников, боровшихся против еретических учений. После многочисленных страданий и тюремного заключения ему удалось вернуться в Константинополь, где он продолжал свою духовную миссию.

Иосиф оставил большой след в церковной музыкальной традиции. Известный своей способностью писать гимны и каноны, он украсил Церковь замечательными песнями, ставшими основой для многих литургических служений. Особое внимание он уделял почитанию Пречистой Богородицы, святого Николая и других святых.

Исторические события 4 апреля

Разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом – 1103 год.

Суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника, князя Новгород-Северского Святослава Ольговича – 1147 год.

Битва под Рацлавицами, в которой польские повстанцы под руководством Тадеуша Костюшко победили русское царское войско Денисова и Тормасова – 1794 год.

Юлиус Шрек получил задачу создать новое подразделение для персональной охраны Гитлера, названное от него. SchutzStaffel - "Защитные отряды" - 1925 год.

Представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт, дата создания НАТО – 1949 год.

Врачи Доминго Лиотта и Дентон А. Пули провели первую клиническую имплантацию искусственного сердца – 1969 год.

Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию Microsoft – 1975.

В Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибли 63 шахтера – 1998 год.

Официально активирован украинский язык интерфейса украинской Википедии – 2004 год.

Именинники 4 апреля

Иосиф, Георгий, Юрий, Константин, Варвара, Матвей.

OBOZ.UA предлагает о датах Пасхи, для определения которых используется не астрономический месяц, а так называемый "церковный".

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