Какой праздник отмечают 4 августа в Украине: церковный календарь

4 августа – день, который сочетает память о христианских мучениках, заботу о животных и внимательное отношение к природе. В церковном календаре это дата, посвященная мужеству и вере, а в международном – повод напомнить о важности ответственного сожительства человека с окружающим миром.

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Православные верующие чтят память семи мучеников Эфесских и преподобномученицы Евдокии. В мире отмечают Международный день совы, Международный день дымчатой пантеры, День собак-помощников. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 августа

Церковный праздник

В православном календаре 4 августа чествуют Семеро отроков Ефесских – молодых христиан, пострадавших за веру во время гонений в III веке. По преданию, они чудесным образом уснули в пещере, спасаясь от преследований, и проснулись лишь через несколько веков, засвидетельствовав воскресение мертвых.

Также в этот день чтят память преподобномученицы Евдокии, которая пострадала за христианскую веру во время преследований во времена императора Траяна. Ее житие является примером духовного обновления и силы покаяния.

Международный день совы

4 августа отмечается Международный день совы (International Owl Awareness Day). Цель этого дня – привлечь внимание к защите этих ночных птиц, которые являются важной частью экосистемы, но часто страдают от уничтожения среды обитания и человеческой деятельности.

Международный день дымчатой пантеры

Еще один малоизвестный, но важный экологический праздник – Международный день дымчатой пантеры (International Clouded Leopard Day). Этот вид, обитающий в Юго-Восточной Азии, находится под угрозой исчезновения. Дата призвана подчеркнуть необходимость сохранения биоразнообразия и поддержки программ охраны дикой природы.

День собак-помощников

Международный день собак-помощников (Assistance Dog Day) – еще одно событие, которое приходится на 4 августа. Оно посвящено собакам, которые помогают людям с инвалидностью. Эти животные проходят специальное обучение, чтобы поддерживать своих владельцев в быту, передвижении, ориентации в пространстве или во время эмоциональных кризисов.

Исторические события 4 августа

1492 – началась экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию.

1687 – гетманом Левобережья (левобережной Украины) избран Иван Мазепа.

1693 – французский монах Дом Периньон (Pierre "Dom" Pérignon) открыл секрет приготовления шампанского.

1777 – отставной драгун Филипп Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк.

1914 – создано Боевую управу украинских сечевых стрельцов – организационно-координационный центр легиона УСС.

1934 – на "Криворожстали" запущена первая доменная печь.

1962 – заключение лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы, в тюрьме он провел 28 лет.

1995 – в Хорватии началась операция "Буря" против сербских сепаратистов, длившаяся до 7 августа.

2020 – взрывы в порту Бейрута.

Кто родился 4 августа

1755 – Николя Жак Конте, французский художник, аэронавт, изобретатель современного карандаша.

1792 – Перси Биши Шелли, английский поэт эпохи романтизма.

1854 – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра и кино.

1859 – Кнут Гамсун, норвежский писатель, Нобелевский лауреат.

1900 – Елизавета Боуз-Лайон, королева-консорт Соединенного Королевства, мать королевы Елизаветы II, жена короля Георга VI.

1901 – Луи Армстронг, американский джазовый музыкант и певец († 1971).

1927 – Джон Маккарти, американский информатик и исследователь мышления, автор термина "Искусственный интеллект", создатель языка LISP.

1961 – Барак Обама, 44-й Президент США.

В этот день умерли:

1857 – Эжен Сю, французский писатель.

1875 – Ганс Кристиан Андерсен, датский сказочник.

1940 – Владимир Жаботинский, лидер сионистского движения; соучредитель государства Израиль.

1962 – Мэрилин Монро, американская киноактриса, модель, певица, кинорежиссер.

1983 – Юрий Левитан, советский диктор.

2000 – Галина Зубченко, украинская художница.

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