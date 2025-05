Какой праздник отмечают 4 мая в Украине: все об этом дне

4 мая – особая дата, напоминающая о важных международных инициативах. В этот день чтят мученицу Пелагию и мироносиц – женщин, которые первыми узнали о воскресении Иисуса. Также 4 мая – это также День "Звездных войн", Международный день пожарного, Всемирный день смеха и День борьбы с буллингом.

Видео дня

Именины сегодня празднуют Александры, Алексеи, Денисы, Иваны, Максимы, Теодоры, Яковы, Яны и Марии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 мая

Православный календарь

Святая мученица Пелагия Тарсийская – молодая христианка, жившая в III веке в городе Тарс (Малая Азия, ныне территория Турции), пострадала за веру во Христа во время преследований императора Диоклетиана. По преданию, ее попытались заставить отречься от веры, однако Пелагия отказалась. Ее схватили и казнили. Ее образ в церковной традиции символизирует несокрушимую решительность и самопожертвование.

В этот день почитаются женщины, которые первыми узнали о Воскресении Иисуса Христа. Они пришли ко гробу с душистым миром, чтобы помазать тело Спасителя, однако нашли его пустым. Эти женщины стали примером верности, отваги и жертвенной любви. Их день часто считают "женской Пасхой", ведь именно они первыми услышали известие о победе над смертью.

День "Звездных войн" (Star Wars Day)

Фраза "May the Force be with you" ("Да будет с тобой Сила") стала знаковой для поклонников культовой саги Star Wars. Из-за игры слов "May the fourth" (4 мая) этот день стал неофициальным праздником фанатов. По всему миру проходят киномарафоны, косплей-фестивали, флешмобы, а бренды устраивают тематические акции. В Украине также приобретает популярность, особенно среди молодежи.

Международный день пожарного

Основан в 1999 году в память о пяти австралийских пожарных, погибших во время тушения лесного пожара. Этот день – благодарность всем, кто ежедневно рискует жизнью, защищая других. В Украине он особенно актуален в контексте военных действий, где пожарные выполняют критически важную работу – от спасения гражданских до ликвидации последствий обстрелов.

Всемирный день смеха (World Laughter Day)

Инициированный в 1998 году индийским врачом Маданом Катарией – основателем движения "йоги смеха". Считается, что смех снижает уровень стресса, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, способствует выработке эндорфинов и даже укрепляет иммунитет. Во многих городах мира в этот день проводятся мероприятия, посвященные позитиву, включая открытые уроки смехотерапии, юмористические шоу и благотворительные акции.

День борьбы с буллингом

Цель – привлечь внимание к проблеме травли в школах, коллективах и онлайн-пространстве. Первыми инициаторами этого дня стали канадские школьники, поддержавшие парня, которого высмеивали за розовую рубашку. Символом дня стал розовый цвет как символ солидарности с жертвами буллинга. В Украине 4 мая все чаще проводятся просветительские мероприятия в школах и соцсетях.

День маленького и гордого человека

Неофициальный, но символический праздник, который акцентирует внимание на достоинствах и правах каждого человека – в частности, тех, кого общество часто недооценивает: детей, людей с физическими недостатками, людей невысокого роста. Это напоминание, что значение личности не измеряется внешностью или размером, а определяется действиями, характером и влиянием.

Всемирный день дарения (World Give Day)

Идея этого дня – напомнить, что даже малейшее проявление щедрости может изменить чью-то жизнь. Это может быть пожертвование на благотворительность, подарок, внимание к одинокому человеку или просто доброе слово. В социальных сетях распространяются инициативы по флешмобам добрых дел, а благотворительные фонды проводят кампании по сбору средств и вещей для нуждающихся.

Исторические события 4 мая

1838 – деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко.

1863 – начало строительства ОЖД на участке Одесса-Балта.

1878 – в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал изобретенный им фонограф.

1904 – США получили зону Панамского канала в бессрочное владение.

1904 – в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-ройс".

1915 – закончился бой за гору Маковка, который длился почти неделю – первое крупное сражение Украинских сечевых стрелков.

1979 – Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной-премьером Великобритании.

1986 – зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.

2023 – во время российско-украинской войны войска украинской ПВО с помощью ЗРК Patriot впервые в истории сбили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал".

Кто родился 4 мая

1611 – Карло Райнальди, итальянский архитектор, один из тех, кто внес наибольший вклад в формирование образа Рима эпохи барокко.

1655 – Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер. Изобретатель фортепиано.

1770 – Франсуа Жерар, французский художник и график эпохи классицизма и ампира.

1825 – Томас Генри Гаксли, английский естествоиспытатель, зоолог.

1899 – Фритц фон Опель, промышленник, ракетный пионер и мотогонщик. Внук Адама Опеля, производителя швейных машин и велосипедов, основателя компании "Опель".

1929 – Одри Гепберн, американская актриса.

1950 – Евгений Прокопов, украинский скульптор, автор Памятнику в честь Небесной сотни и всех погибших Героев Украины, г. Блумингдейл, близ Чикаго, (США).

1972 – Майк Дернт, бас-гитарист и бэк-вокалист группы Green Day. Его настоящее имя Майкл Райан Причард.

В этот день умерли:

1722 – Клод Жилло, французский художник и гравер.

1953 – Холодный Николай Григорьевич – украинский ботаник и микробиолог.

1962 – Вадим Меллер, украинский художник-авангардист (кубофутурист, конструктивист), сценограф, дизайнер театральных костюмов, иллюстратор и архитектор.

1991 – Евгений Лисик, украинский театральный художник.

2017 – Геннадий Полевой (Могила), украинский художник-график, публицист.

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на май.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.