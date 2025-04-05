Какой праздник отмечают 5 апреля в Украине: все об этом дне

315 лет назад, 5 апреля 1710 была принята первая Конституция Пилипа Орлика, чем был начат процесс создания Конституции в Украине. Это был договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством Войска, который определял права и обязанности всех членов войска.

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Этот документ утвердил шведский король Карл XII. Первая Конституция была написана на латыни и староукраинском языке, она состояла из преамбулы и 16 статей.

Какой праздник 5 апреля

Сегодня отмечаются:

Международный День супа

Международный день хождения по огню (International Firewalk Day)

Международный день совести (совести)

День неонатолога

День чистой кармы

Международный день драки подушками

Какой церковный праздник 5 апреля

Сегодня церковь чествует святых мучеников Теодула и Агатопода.

Теодул и Агатопод стойко перенесли мучения за свою веру во времена жестоких преследований христиан во время правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана.

Святые Агатопод и Теодул были служителями Церкви в Тессалониках. Агатопод, диакон старшего возраста, был известен за свою целомудрие и благочестивую жизнь, а Теодул, молодой чтец, славился своей непорочностью. Братия их также была известна своей верой и благочестием.

Во времена гонений, когда римские императоры приказали поклоняться идолам, Агатопод и Теодул не подчинились. Они остались в храме, молясь о Церкви и ожидая своей судьбы. Они были арестованы и доставлены к игемону Фавстину, где с достоинством признали свою христианскую веру, даже под угрозой жестоких пыток.

Во время допросов святой Теодул пытался убедить игемона, что для него важнее мучения веры, а не временные земные почести. Агатопод тоже стойко отказался от поклонения идолам, объяснив игемону, что только Бог, Творец всего, достоин поклонения. Их слова вызвали удивление среди стражей и даже других заключенных, которые начали верить во Христа.

В конце святые мученики были казнены, став жертвами за свою непоколебимую веру. Их мучения и смерть стали большой победой в духовной борьбе против нечестивых правителей, и их память живет в Церкви по сей день, как пример преданности и стойкости в вере.

Исторические события 5 апреля

В молдавском городе Бендеры заключен договор "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского" между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством. Позже историки назвали документ Бендерской конституцией или Конституцией Пилипа Орлика – 1710 год.

Голландский мореплаватель Якоб Роггевен открыл остров Пасхи – 1722 год.

Американский президент Джордж Вашингтон впервые в истории США применил президентское вето – 1792 год.

После вступления войск союзников — России, Пруссии, Австрии и Великобритании — в Париж французский император Наполеон I отрекся от престола. Союзники сохранили за ним титул императора и отдали ему во владение остров Эльба – 1814 год.

Извержение вулкана Тамборо на острове Сумбава в Индонезии. Погибли почти 4900 человек – 1815 год.

Французские оккупационные войска покинули Одессу – 1919 год.

Состоялось первое применение аппарата искусственного кровообращения при открытой кардиотомии в Миннеаполисе – 1951 год.

Химики Маршалл Гейтс-младший и Гильг Чуди осуществили полный синтез морфина – 1956 год.

Началась осада Сараева - самая длинная осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом - 1992 год.

Верховная Рада приняла Уголовный кодекс Украины – 2001 год.

Именинники 5 апреля

Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен, Фелиция, Лука, Василий, Иван.

OBOZ.UA ранее писал, что Пасха в Украине в 2025 году будет праздноваться одновременно с другими христианскими странами, где распространено католическое вероисповедание.

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