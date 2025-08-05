Какой праздник отмечают 5 августа: интересные факты и события

Дата 5 августа имеет особое значение как в церковном, так и в светском календаре. Это день, когда стоит вспомнить исторические события, отдать дань уважения жертвам репрессий, а также подготовиться к большому церковному празднику – Преображения Господня.

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Кроме этого, отмечают несколько необычных международных событий. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 августа

Церковный праздник

5 августа православная церковь чтит святого мученика Евсигния, римского воина, который служил при императоре Константине Великом. По преданию, Евсигний был свидетелем многих христианских чудес и оставался верным учению Христа, даже несмотря на преследования. Его казнили в преклонном возрасте за отказ отречься от веры.

В этот день также продолжается предпразднство Преображения Господня – подготовка к одному из важнейших праздников, который отмечают 6 августа по новому стилю (19 августа – по юлианскому). Это время духовного очищения, поста и внутреннего обновления.

День памяти жертв "Большого террора" в Сандармохе

5 августа – трагическая дата для исторической памяти Украины и всего постсоветского пространства. Именно в этот день начались массовые расстрелы в урочище Сандармох (Карелия, РФ) в 1937 году, во время сталинских репрессий, известных как "Большой террор". В Сандармохе было убито более 6 тысяч человек, среди них – немало украинских художников, ученых, священнослужителей и представителей интеллигенции.

Всемирный день устриц

Этот необычный гастрономический праздник популярен среди ценителей морепродуктов. В некоторых странах 5 августа проводятся фестивали, дегустации и просветительские мероприятия на тему устойчивого вылова устриц и культуры их потребления.

Международный день светофора

Именно в этот день в 1914 году в американском городе Кливленд был установлен первый электрический светофор. Эта дата призвана напомнить о важности правил дорожного движения, безопасности на дорогах и ответственности водителей и пешеходов.

Исторические события 5 августа

1772 – состоялся первый раздел Речи Посполитой.

1884 – заложен первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке.

1914 – в Кливленде установлены первые в мире электрические светофоры.

1937 – начало "Большого террора", по приказу НКВД СССР № 00447 вступило в действие Постановление Политбюро ЦК КП(б) "Об антисоветских элементах".

1963 – министры иностранных дел Великобритании, СССР и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

1965 – началась война между Индией и Пакистаном.

2016 - открылись XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

2022 – учреждена Отличие Президента Украины "За оборону Украины".

Кто родился 5 августа

1737 – Антонио Франкони, импресарио, создавший французский цирк.

1850 – Ги де Мопассан, французский писатель.

1893 – Вера Холодная, выдающаяся украинская киноактриса эпохи немого кино.

1899 – Борис Антоненко-Давидович, украинский писатель, литературный переводчик, исследователь проблем развития и культуры украинского языка, долголетний узник советских концлагерей.

1930 – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек на Луне.

В этот день умерли:

1872 – Шарль Эжен Делоне, французский астроном и математик.

1940 – Дмитрий Яворницкий, украинский археолог, этнограф, историк.

1962 – Василий Зеньковский, украинский философ, психолог, публицист и церковный и государственный деятель.

1984 – Ричард Бартон, британский актер.

1991 – Сойтиро Хонда, японский инженер и предприниматель. В 1948 году основал компанию Honda, которую сделал крупной транснациональной корпорацией.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на август.

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