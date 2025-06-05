Какой праздник отмечают 5 июня в Украине: все об этом дне: все об этом дне

По церковному календарю 5 июня верующие почтят память священномученика Дорофея, епископа Тирского, и мученика Космы, пресвитера Армянского. На глобальном уровне ежегодно отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, который был основан в 1972 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечь внимание к насущным экологическим проблемам – от изменения климата до загрязнения природной среды.

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Какие праздники отмечают 5 июня

Церковный календарь

По православному церковному календарю 5 июня верующие почитают священномученика Дорофея, епископа Тирского, а также святого мученика Косму, пресвитера Армянского.

Святой Дорофей жил в III-IV веках и служил епископом в городе Тир (Финикия, ныне – территория Ливана). Он был свидетелем жестоких преследований христиан при правлении императора Диоклетиана, и сам пережил гонения. Во время императора Юлиана Отступника Дорофей претерпел мученическую смерть – ему было более 100 лет, когда он принял страдальческую смерть за веру. В христианской традиции он почитается как пример несокрушимой духовной стойкости, мудрости и жертвенности.

Святой Косма был пресвитером в Армении и претерпел страдания за исповедание христианства. Вместе с другими мучениками он пострадал в период преследований христиан на Востоке. Его имя упоминается среди святых, которые стали символом несокрушимой веры и служения Богу даже перед лицом смертельной угрозы.

Всемирный день охраны окружающей среды

Кроме церковных праздников, 5 июня в мире отмечают Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day) – один из важнейших международных эко-дней. Его основали в 1972 году по инициативе ООН. Цель – привлечь внимание к проблемам окружающей среды, в частности изменениям климата, сохранению биоразнообразия, борьбе с загрязнением воздуха, воды и почв.

Ежегодно этот день проходит под новым лозунгом и имеет экологическую тему, которая актуализируется в глобальном контексте. В разных странах организовывают мероприятия по уборке территорий, экофорумы, просветительские акции и инициативы в поддержку устойчивого развития.

Знаменательные исторические события 5 июня

1849 – Дания стала конституционной монархией.

1882 – в Париже открыт Музей Гревен.

1894 – во Львове начала работу крупнейшая за всю историю Галичины Всеобщая Краевая выставка.

1910 – в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же и выполнял роль пилота. Через 11 дней в воздух поднял свой самолет и студент Игорь Сикорский.

1945 – военачальники союзных государств подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции.

1977 – в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

2014 – война на востоке Украины: был освобожден город Красный Лиман.

Кто родился 5 июня

1723 – Адам Смит, британский философ, экономист, автор теории трудовой стоимости.

1805 – Петр Клодт, русский скульптор, автор фигуры князя Владимира к Памятнику князю Владимиру в Киеве.

1819 – Джон Кауч Адамс, английский астроном, математик и механик.

1895 – Михаил Яловой, украинский поэт, прозаик и драматург, расстрелян в 1937 году в Соловецком лагере.

1925 – Николай Плавьюк, последний президент УНР в изгнании.

1984 – Виталий Пархомчук, старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1908 – Йозеф Вагнер, австрийский военный дирижер и композитор, известный как "король австрийского марша".

1910 – О. Генри, американский писатель.

1975 – Павел Вирский, украинский танцовщик и хореограф.

2004 – Рональд Рейган, 40-ый Президент США (1981-1989), 33-й губернатор Калифорнии (1967-1975).

2012 – Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст.

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