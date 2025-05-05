Какой праздник отмечают 5 мая в Украине и мире: интересные факты

5 мая – день, когда церковь вспоминает святую Ирину, ставшую символом веры и выдержки, а мировое сообщество поднимает важные социальные темы: права людей с инвалидностью, безопасное материнство, здоровый сон, чистоту рук и сохранение наследия.

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В мире отмечают Международный день акушерки, День распространения информации о синдроме апноэ во сне, Всемирный день гигиены рук, День всемирного наследия Африки, Международный день борьбы за права людей с инвалидностью. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 мая

Церковный календарь

В церковном православном календаре 5 мая – день памяти святой мученицы Ирины, жившей в I веке в Месемврии (современная Болгария). Она была дочерью языческого царя Ликиния, но приняла христианство и начала проповедовать веру во Христа, чем повлекла за собой преследование.

Несмотря на пытки и попытки заставить ее отречься от веры, Ирина осталась непоколебимой. По преданию ее мучили, бросали в тюрьму, но она чудесным образом выживала, что убедило многих в правдивости ее веры. В конце концов, Ирина была казнена, а ее жизнь стала символом стойкости, отваги и духовной силы.

Международный день акушерки

Праздник начат в 1992 году по инициативе Международной конфедерации акушерок (ICM) и ежегодно отмечается 5 мая. Этот день призван отметить важную роль акушерок в поддержке здоровья матери и ребенка по всему миру.

Всемирный день гигиены рук

Это инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начатая для привлечения внимания к самому простому и одновременно эффективному способу предотвращения инфекций – мытье рук.

После пандемии COVID-19 тема гигиены рук стала особенно актуальна. Целью дня является формирование глобальной культуры чистых рук как ключевого элемента профилактики болезней, особенно в больницах и медицинских учреждениях.

День распространения информации о синдроме апноэ во сне

Синдром апноэ – это потенциально опасное нарушение дыхания во время сна, при котором дыхание периодически останавливается на несколько секунд или даже минут. Этот день создан для информирования людей о симптомах, рисках и путях лечения апноэ, которое может приводить к сердечным заболеваниям, депрессии, снижению качества жизни.

Международный день борьбы за права людей с инвалидностью

Это день солидарности с людьми, которые ежедневно сталкиваются с барьерами в доступе к образованию, работе, транспорту, информации и полноценной жизни. Привлекается внимание к потребностям и правам людей с инвалидностью, важности инклюзии, адаптации городской среды, социальной поддержки.

День всемирного наследия Африки

Основанный ЮНЕСКО в 2015 году, этот день посвящен охране культурного и природного наследия африканского континента. Африка имеет богатую историю – от пирамид Египта до наскальной живописи Намибии, однако ее наследие остается уязвимым перед угрозами конфликтов, климатических изменений и урбанизации.

5 мая – это также напоминание о необходимости глобальной поддержки африканских стран в сохранении исторических памятников и традиций.

Исторические события 5 мая

1581 – в Остроге печатник Иван Федорович издал свое последнее произведение – "Хронологию" Андрея Римши (первый печатный русский календарь).

1821 – на острове Святой Елены скончался Наполеон I.

1836 – В Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.

1915 – в Вене возник Общий Украинский Совет, общеукраинская политическая организация, расширение галицкой Главной Украинской Рады.

1920 – Войска Директории УНР и польские войска освободили Киев.

1921 – Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5". В скором времени новинка стала лидером продаж в мире.

1945 – антигерманское восстание в Праге.

1949 – начал действовать Совет Европы.

1988 – первая телетрансляция с вершины Эверест.

1999 – впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента

2014 – создан добровольческий полк "Азов".

Кто родился 5 мая

1813 – Серен Кьеркегор, датский философ и теолог, основатель экзистенциализма.

1907 – Ирина Вильде, украинская писательница, лауреат Государственной премии Украины им. Г. Шевченко (1965).

1922 – Анатолий Димаров, украинский писатель.

1938 – Юрий Ищенко, украинский композитор.

1988 – Адель, британская певица.

В этот день умерли:

1821 – Наполеон I Бонапарт, французский император.

1984 – Олекса Тихий, украинский правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской хельсинкской группы.

2011 – Клод Шулз, последний ветеран Первой мировой войны.

2023 – Максим Лях, солдат Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

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