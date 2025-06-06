Какой праздник отмечают 6 июня: интересные факты и события
В пятницу, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Эта дата была выбрана неслучайно - именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.
В 1994 году праздник был официально установлен Указом Президента Украины Леонида Кравчука. Сегодня журналистика является одной из самых опасных профессий, особенно в условиях войны. Украинские журналисты, рискуя жизнью, ежедневно работают под обстрелами, освещая события на фронте.
Международные праздники 6 июня
- Всемирный день зеленой крыши
- Всемирный день трансплантологии
- День гордости атеиста
- Всемирный день борьбы с вредителями
- Всемирный день тетриса
- День кинотеатра под открытым небом
- День Йо-йо
- Европейский день зубных техников
Какой церковный праздник 6 июня
Верующие чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
Преподобный Виссарион был египтянином, который в молодости крестился и избрал суровую подвижническую жизнь. Он путешествовал по святым местам, побывал в Иерусалиме и Иорданской пустыне, где учился у великих подвижников.
По возвращении принял постриг и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота. Святой придерживался необычайной аскезы - часто постился по 40 дней и хранил безмолвие.
За искреннюю веру получил дар чудотворения: мог делать воду сладкой, вызывать дождь, ходить по воде. Он имел глубокое смирение и не избегал унижения, называя себя грешником вместе с теми, кого осуждали.
Преподобный Виссарион прожил большую часть жизни под открытым небом в молитве и мирно отошел ко Господу в глубокой старости.
Исторические события 6 июня
- 1654 год - шведская королева Кристина I отреклась от своего престола в пользу двоюродного брата Карла Густава и приняла католицизм.
- 1683 год - в Англии в Оксфорде открылся первый в мире публичный музей.
- 1762 год - во время Семилетней войны британские войска начали осаду Гаваны.
- 1832 год - начало Июньского восстания в Париже.
- 1882 год - ньюйорковец Генри Сили (англ. Henry W. Seeley) запатентовал электрический утюг.
- 1889 год - Большой пожар в Сиэтле уничтожил весь центр города.
- 1925 год - Уолтер Крайслер основал автомобильную корпорацию "Chrysler".
- 1933 год - в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля.
- 1944 год - в Западной Европе открыт Второй фронт: на севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции.
- 1981 год - зарегистрированы первые больные СПИДом.
- 1990 год - Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви.
- 1991 год - Нобелевская премия мира вручена президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
- 1992 год - в Тернополе состоялся I Всеукраинский конгресс лемков.
- 2017 год - во время гражданской войны в Сирии началась битва за Ракку, в ходе которой Сирийские демократические силы (SDF) выбили из города группировку "Исламского Государства".
- 2023 год - оккупационные российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ходе российско-украинской войны.
Именинники 6 июня
День ангела сегодня празднуют Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана.
OBOZ.UA предлагает узнать, какие религиозные праздники отмечаются в июне 2025 года.
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