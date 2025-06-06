Какой праздник отмечают 6 июня: интересные факты и события

В пятницу, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Эта дата была выбрана неслучайно - именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

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В 1994 году праздник был официально установлен Указом Президента Украины Леонида Кравчука. Сегодня журналистика является одной из самых опасных профессий, особенно в условиях войны. Украинские журналисты, рискуя жизнью, ежедневно работают под обстрелами, освещая события на фронте.

Международные праздники 6 июня

Всемирный день зеленой крыши

Всемирный день трансплантологии

День гордости атеиста

Всемирный день борьбы с вредителями

Всемирный день тетриса

День кинотеатра под открытым небом

День Йо-йо

Европейский день зубных техников

Какой церковный праздник 6 июня

Верующие чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

Преподобный Виссарион был египтянином, который в молодости крестился и избрал суровую подвижническую жизнь. Он путешествовал по святым местам, побывал в Иерусалиме и Иорданской пустыне, где учился у великих подвижников.

По возвращении принял постриг и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота. Святой придерживался необычайной аскезы - часто постился по 40 дней и хранил безмолвие.

За искреннюю веру получил дар чудотворения: мог делать воду сладкой, вызывать дождь, ходить по воде. Он имел глубокое смирение и не избегал унижения, называя себя грешником вместе с теми, кого осуждали.

Преподобный Виссарион прожил большую часть жизни под открытым небом в молитве и мирно отошел ко Господу в глубокой старости.

Исторические события 6 июня

1654 год - шведская королева Кристина I отреклась от своего престола в пользу двоюродного брата Карла Густава и приняла католицизм.

1683 год - в Англии в Оксфорде открылся первый в мире публичный музей.

1762 год - во время Семилетней войны британские войска начали осаду Гаваны.

1832 год - начало Июньского восстания в Париже.

1882 год - ньюйорковец Генри Сили (англ. Henry W. Seeley) запатентовал электрический утюг.

1889 год - Большой пожар в Сиэтле уничтожил весь центр города.

1925 год - Уолтер Крайслер основал автомобильную корпорацию "Chrysler".

1933 год - в городе Кемден (штат Нью-Йорк) открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля.

1944 год - в Западной Европе открыт Второй фронт: на севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции.

1981 год - зарегистрированы первые больные СПИДом.

1990 год - Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава вторым патриархом Украинской автокефальной православной церкви.

1991 год - Нобелевская премия мира вручена президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

1992 год - в Тернополе состоялся I Всеукраинский конгресс лемков.

2017 год - во время гражданской войны в Сирии началась битва за Ракку, в ходе которой Сирийские демократические силы (SDF) выбили из города группировку "Исламского Государства".

2023 год - оккупационные российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС в ходе российско-украинской войны.

Именинники 6 июня

День ангела сегодня празднуют Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие религиозные праздники отмечаются в июне 2025 года.

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