Какой праздник отмечают 6 мая: все об этом дне

6 мая – день, объединяющий духовное наследие, чествование военной доблести, а также осознание важных социальных тем, таких как детское психическое здоровье, принятие тела и борьба с хроническими болезнями. В Украине отмечают День пехоты, а в мире – День борьбы с астмой, Международный день без диет, День распространения информации о детской депрессии.

Видео дня

Это возможность посмотреть на мир с заботой о себе и других – как на уровне личного здоровья, так и общей безопасности. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 6 мая

Церковный календарь

В церковном календаре 6 мая чествуют праведного Юва, получившего прозвище Многострадальный. По преданию он прошел через тяжелые испытания телесной болезни, но сохранил веру, терпение и духовную силу, чем прославился среди христиан. Его жизнь является примером смирения и доверия к Божьему промыслу даже в самых тяжелых обстоятельствах.

В этот день вспоминаются и христианские мученики первых веков, погибшие за веру. Они были казнены во времена гонений, но отказались отречься от христианства. Их имена – Варвара, Вакх, Калимах, Дионисий, Парфений являются свидетельством духовной силы, которую имели ранние христиане перед лицом пыток и смерти. Они остались верны даже в момент казни, и потому чествуются как святые мученики.

День пехоты в Украине

С 2019 года 6 мая в Украине отмечается День пехоты – профессиональный праздник военнослужащих сухопутных войск ВСУ.

Пехота – это база армии, она первой заходит в зону боя и держит самые тяжелые позиции на передовой. В День пехоты чествуют мужество, выносливость и самопожертвование воинов, ежедневно защищающих страну от угроз. Особенно важное значение этот праздник приобрел после 2014 года, а в условиях полномасштабной войны стал символом несокрушимости украинского войска.

Всемирный день борьбы с астмой

Инициатива Global Initiative for Asthma (GINA) начала этот праздник, чтобы привлечь внимание к астме – хроническому заболеванию дыхательных путей, которое ежегодно диагностируется у миллионов людей по всему миру.

В Украине этот день приобретает особое значение из-за ухудшения экологии и роста аллергических заболеваний среди детей и взрослых.

Международный день без диет (International No Diet Day)

Этот день возник в Великобритании в 1992 году, как ответ на навязывание жестких стандартов тела. 6 мая – это не о переедании, а о принятии себя, сосредоточенности на здоровье, а не на весе.

Международный день без диет напоминает об опасности расстройств пищевого поведения, таких как анорексия или булимия, и призывает к критическому мышлению о культуре худощавости. Во многих странах в этот день проводят встречи психологов, диетологов, активистов и людей, прошедших путь от неприятия себя в гармонию.

День распространения информации о детской депрессии

Это еще одно важное социальное напоминание: психическое здоровье детей – не менее важно, чем физическое. Детская депрессия – не каприз или плохое настроение, а реальная проблема, которая требует внимания родителей, педагогов, психологов.

Исторические события 6 мая

1686 – Московия и Речь Посполитая заключили "Вечный мир", по которому Гетманщина была поделена между Московским царством и Речью Посполитой, а часть центральных земель должна была стать безлюдной.

1840 – Англия выпустила свою первую почтовую марку, однопенсовую Королеву Викторию ("Черный пенни").

1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.

1920 – завершился Первый зимний поход Армии УНР, за время которого армия прошла 2500 км, сражаясь против белых и красных, несмотря на болезни и холод, выстояла и удачно выполнила задание.

1937 – в штате Нью-Джерси (США) при приземлении взорвался крупнейший в мире немецкий трансатлантический цепелин-великан дирижабль LZ 129 "Гинденбург", в результате чего погибли 35 человек (13 пассажиров и 22 человека обслуги). Это событие положило конец эпохе дирижаблей. Цепелин имел размер более 240 метров в длину и весил 242 тонны.

1958 – в Уэльсе произошла последняя смертная казнь.

1992 – принята конституция республики Крым.

1994 – торжественно открыт тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией – Евротоннель.

2023 – Коронация Чарльза ІІІ.

Кто родился 6 мая

1758 – Максимилиан Робеспьер, французский адвокат, лидер и жертва французской революции, идеолог террора.

1856 – Зигмунд Фрейд, австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа.

1868 – Гастон Леру, французский писатель.

1891 – Юрий Тютюнник, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, один из инициаторов и руководителей Зимних походов УНР

1953 – Тони Блэр, премьер-министр Великобритании в 1997–2007 годах.

1961 – Джордж Клуни, американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.

2019 – Арчи Маунтбеттен-Виндзор, шестой претендент на престол Великобритании.

В этот день умерли:

1859 – Александер фон Гумбольдт, немецкий ученый-энциклопедист, физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог, путешественник, основатель географии растений.

1862 – Генри Дэвид Торо, американский писатель, мыслитель, естествоиспытатель, общественный деятель.

1910 – Борис Гринченко, украинский писатель и общественный деятель.

1949 – Морис Метерлинк, бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы.

1952 – Мария Монтессори, итальянский врач, педагог.

1992 – Марлен Дитрих, немецко-американская кинозвезда.

1998 – Платон Белецкий, украинский искусствовед и художник.

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