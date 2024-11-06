Какой праздник отмечают 6 ноября: календарь событий

6 ноября – дата, вошедшая в историю человечества несколькими знаковыми событиями. В частности, сегодня отмечаются как религиозные праздники, так и важные международные исторические даты.

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Православная церковь 6 ноября чтит память святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского, известного исповедника веры, жившего в IV веке. Его деятельность пришлась на времена борьбы с арианской ересью, которая утверждала, что Иисус Христос является творением Бога, а не самим Богом, и служит посредником между Творцом и миром.

Павел Исповедник

Это учение было осуждено Первым Вселенским собором в 325 году, однако некоторые его сторонники оставались влиятельными и дальше. Православное учение, сформулированное святыми отцами, признает Иисуса Христа настоящим Богом, рожденным от Бога Отца и вечным и единосущным с Отцом. Эти принципы закреплены постановлениями собора, ставшими фундаментом православной веры.

В те времена император поддерживал ариан и даже лишил святителя Павла патриаршего сана, предоставив эту власть одному из приверженцев арианства. Святитель Павел, вместе с другими православными епископами, вынужден был отправиться в изгнание в Рим. Позже, когда Константинополь остался без предстоятеля, он возвратился в город, где был тепло принят собственной паствой.

Но вскоре последовало новое изгнание. В 350 году святой Павел был выслан в Армению, где он потерпел мученическую смерть: во время богослужения его задушили, чтобы покончить с его служением. Через три десятилетия арианское учение было окончательно отвергнуто.

Мощи святого Павла долгое время хранились в Константинополе, а ныне находятся в Венеции, в храме святого Георгия. Многие паломники с верой обращаются к святителю Павлу, чтобы получить исцеление и духовную поддержку.

Исторические события:

День освобождения Киева: в этот день в 1944 году Киев был освобожден от немецких кафиров, что стало важной вехой в истории Украины.

В этот день произошли разнообразные события, повлиявшие на ход мировой истории, от избрания Авраама Линкольна президентом США до запуска первой очереди Киевского метрополитена.

1657 год - проходит Корсунский совет, документ об украинско-шведском военно-политическом союзе;

1860 год – Авраам Линкольн становится 16-м президентом Соединенных Штатов Америки;

1919 год - командование Украинской Галицкой армии заключило перемирие и союзный договор с Добровольческой армией;

1932 год - на выборах в Немецком Государстве большинство голосов получает партия национал-социалистов;

1942 год – происходит первый полет немецкого самолета Хейнкель Heinkel He 219 "Фугач", на котором впервые в истории начинают серийно устанавливать пневмокатапульту для пилота;

1944 год - возобновлена работа Киевской радиостанции;

1951 год – заработал Киевский профессиональный телецентр на Крещатике;

1960 год – первую очередь метрополитена запустили в Киеве. Это был 5-километровый участок Святошино-Броварской линии, соединивший станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр";

1962 год - Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, осуждающую расистскую политику апартеида в Южно-Африканской Республике и призывающая всех членов ООН прекратить какие-либо экономические и военные отношения с ЮАР;

1964 год - в эксплуатацию сдали Тернопольский фарфоровый завод;

1980 год – в Николаеве строят новый Ингульский мост длиной 485 м;

1984 год - на президентских выборах в США убедительную победу вторично одерживает республиканец Рональд Рейган;

1987 год - в Киеве открывают 28 станцию метрополитена "Театральную";

1999 год - в Австралии 54,5% избирателей высказались против провозглашения страны республикой, вновь признав формальным главой государства британского монарха.

Международные праздники:

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов: этот день напоминает о необходимости защищать природу даже в самые сложные времена.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека: дата посвящена памяти всех животных, пострадавших от человеческой жестокости.

Всемирный день без бумаги: этот день призывает к сокращению потребления бумаги и переходу на более экологичные альтернативы.

Именинники 6 ноября

Сегодня день ангела отмечают: Павел, Лука, Александра, Клавдия, Ефросинья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую дату перенесли Третью Пречистую и чем важен этот день для церкви.

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