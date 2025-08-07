Какой праздник отмечают 7 августа: все об этом дне

7 августа — это день, богатый на события и поводы для празднования, охватывающие как религиозные, так и светские традиции. В этот день верующие чтят память преподобного мученика Дометия, а в некоторых профессиональных кругах отмечается День профессиональных спикеров.

Кроме того, в истории эта дата связана с рядом значимых событий, оставивших свой след в мировой памяти. В частности, 7 августа напоминает о драматических эпизодах, научных прорывах и знаковых моментах прошлого.

Какой праздник 7 августа

День особо бессмысленной упаковки

День Независимости Кот-д'Ивуара

День профессионального спикера

Церковный праздник 7 августа

Православная церковь Украины отмечает день памяти нескольких важных фигур. В частности, чтят память преподобного Пимена Киево-Печерского, который был монахом в Киево-Печерской Лавре и прославился своей строгостью к себе.

Также вспоминаютпреподобного Феодосия Нового, чья жизнь была примером духовного подвига. В этот день отдают дань уважения мученику Марину Кесарийскому, который пострадал за христианскую веру.

Кроме того, отмечается память венгерского короля Стефана I, который считается основателем Венгерского государства и принес христианство в свою страну.

Эти святые своими деяниями и верой оставили значительный след в истории христианства. Их память является важной частью церковного календаря, напоминая верующим об их духовных достижениях.

Исторические события 7 августа

1888 — нашли первую жертву Джека-Потрошителя.

1907 — российский физик Борис Розинг получил патент за изобретение первой системы телевизионного изображения.

1918 — Украинское Государство и Всевеликое Войско Донское подписали договор о границах.

1920 — в Варшаве подписан украинско-кубанский договор об обоюдном признании суверенности УНР и Республики Кубанского края и совместной поддержке в борьбе за национальное освобождение.

1932 — в СССР принят "Закон о пяти колосках". До 1 января 1933 осуждены на срок свыше 10 лет 54 645 человек, расстреляны 2110.

До 1 января 1933 осуждены на срок свыше 10 лет 54 645 человек, расстреляны 2110. 1942 — стартовала Гуадалканальская кампания.

1960 — Кот-д'Ивуар провозгласил независимость от Франции.

1964 — в США принята Тонкинская резолюция, позволившая расширить участие США в войне во Вьетнаме.

1968 — в Лондоне украинские эмигранты забросали камнями посольство Советского Союза.

1970 — проведен первый компьютерный шахматный турнир.

1993 — часть Букингемского дворца открыли для туристов.

1998 — террористические атаки против посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибли 258 человек.

2000 — японцы изобрели водородный электромобиль.

2008 — начало российско-грузинской войны.

2016 — начало "стрельбы на севере Крыма "— инсценированная специальная провокация российских спецслужб с целью имитации "нападения диверсантов ГУР МО Украины" якобы заброшенных с материковой Украины в Крым. Провокация закончилась 11 августа срочным рассмотрением дела в СБ ООН по заявлению Украины.

Именинники 7 августа

Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Алексей, Петр.

