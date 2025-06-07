Какой праздник отмечают 7 июня: события этого дня

В субботу, 7 июня Православная церковь Украины отмечает день священномученика Феодота, епископа Анкирского. Именины сегодня празднуют Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария, Сюзанна.

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OBOZ.UA рассказывает, какие еще праздники отмечаются 7 июня. А также вспоминаем исторические события, которые произошли в эту дату в разные годы.

Какие праздники отмечаются 7 июня

Всемирный день продовольственной безопасности. Эту дату установили совместно Организация Объединенных Наций и различные организации по здравоохранению еще в 1945 году, чтобы подчеркнуть, насколько важна безопасная пища для нашего здоровья и благополучия. Опасная пища может вызвать более 200 заболеваний, начиная от диареи и заканчивая раком. Примерно каждый десятый человек хотя бы раз в год болеет из-за употребления загрязненной пищи. Особенно опасны эти болезни для детей в возрасте до 5 лет. Это делает Всемирный день безопасности пищевых продуктов очень важным событием для повышения осведомленности об этой проблеме.

Международный день настольных игр. Вероятно, каждый из нас хотя бы раз в жизни играл в какую-то настольную игру. И для многих людей они являются настоящим хобби. Лучшие настолки развивают логику, фантазию, учат мыслить стратегически и находить неожиданный выход даже из самой сложной ситуации. Чтобы почтить это интересное увлечение, ежегодно в первую субботу июня отмечают специальный праздник.

Всемирный день заботы. Этот праздник был основан, как возможность напомнить как можно большему количеству людей, что их помощь очень нужна тем, кто сейчас проходит через трудные времена. Кто-то борется с тяжелой болезнью и нуждается в тщательном уходе, а кому-то очень нужно обычное доброе слово. Независимо от ситуации, существует множество способов протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. И сегодня прекрасная возможность сделать это.

Всемирный день паркура. Ежегодно 7 июня энтузиасты этого вида спорта напоминают миру о нем. А также проводят специальные мероприятия – открытые тренировки, показательные выступления и соревнования – чтобы объединить как можно больше любителей паркура. И привлечь новых людей к занятию этим видом физической активности.

Всемирный день распространения информации о синдроме Туретта. Этот день посвящен повышению осведомленности общества о синдроме Туретта, уменьшению стигматизации людей, которые с ним живут, а также поддержке научных исследований и социальной интеграции. Инициировали введение даты пациентские организации, которые объединяют людей, живущих с этим синдромом, а также их близких.

Исторические события 7 июня

1099 — войска крестоносцев во время их первого похода начали осаду Иерусалима.

1498 — Колумб отправился в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которого открыл современный остров Гаити.

1692 — землетрясение на Ямайке вызвало цунами, которое уничтожило город Порт-Ройал — главную пиратскую базу в Карибском море. Начался упадок эпохи пиратства в Вест-Индии.

1775 — Соединенные Колонии изменили свое название на Соединенные Штаты Америки.

1776 — все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

1903 — в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри.

1905 — японские войска взяли Сахалин.

1919 — в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительского удостоверения.

1919 — началась Чертковская офензива УГА.

1920 — правительство Украинской Народной Республики переехало из Винницы в Жмеринку.

1929 — согласно Латеранским соглашениям, в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан.

1930 — постановлением Колхоз Центра в СССР введен трудодень как единая мера учета труда колхозников.

1939 — Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией.

1945 — всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде.

1946 — в Великобритании после войны возобновилось регулярное телевещание Би-би-си. Передачи принимают менее 12 тысяч телезрителей.

1960 — в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.

1963 — состоялся телевизионный дебют группы The Rolling Stones.

1967 — Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме.

1983 — запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-16" для исследования Венеры.

1991 — Верховный Совет Украинской ССР принял решение о переподчинении республике союзных предприятий на ее территории.

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