Какой праздник отмечают 7 мая в Украине: все об этом дне
В Украине в среду, 7 мая, отмечается День города Ивано-Франковска. Именно в этот день 1662 года город получил Магдебургское право. В 2025 году исполняется 363 года со дня основания города.
Верующие сегодня чтят память мученика Акакия, преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников, преподобного Платона Студийского и Феодоры Солунской. Церковь 7 мая отмечает день чествования чудотворной Иверской иконы Божией Матери.
Иверская икона (Вратарница) – один из самых уважаемых чудотворных образов в православном мире. По преданию, икону написал апостол Лука, а самая Пречистая Дева пообещала, что благодать Божия всегда будет с этим образом. История иконы начинается в X веке, когда вдова из города Никеи спасла ее от уничтожения и пустила по течению реки, спасая от еретиков-иконоборцев.
Чудо произошло на горе Афон, где монахи Иверского монастыря увидели икону на море в столбе огня – она стояла на воде. Икону принял старец Гавриил, который по велению Богородицы пошел по воде. Образ стал главной святыней монастыря, получил название "Портаитисса" - "Вратарница", и прославился многими чудесами. Существует предание, что перед вторым пришествием Христовым икона снова пойдет по воде как знамение конца времен.
Международные праздники 7 мая
- День распространения информации о детской депрессии (Childhood Depression Awareness Day)
- Международный день планетариев
- День осведомленности о ментальном здоровье детей (Children's Mental Health Awareness Day)
- Всемирный день борьбы с астмой
- Всемирный день сирот СПИДа
Исторические события 7 мая
- 1875 год – подписание российско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова переходили от Российской империи в состав Японии в обмен на остров Сахалин.
- 1890 - в Российской империи пересмотрены законы 1882 и 1885 годов о труде малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускался 9-часовой труд, а также работа на праздники с разрешения инспекции; разрешался ночной труд подростков.
- 1904 год - в Российской империи отменен запрет на печать литовскоязычных текстов латинским алфавитом (введен в 1864 году).
- 1917 год - Временное правительство России вернуло Католической Церкви право религиозной проповеди в стране.
- 1920 год - на второй день после окончания Зимнего похода главных сил Армии УНР, 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев, из которого отступили оккупационные войска московской коммуны.
- 1945 год – в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан акт о безусловной капитуляции Германии.
- 1954 год – США, Франция и Великобритания отказались принять СССР в члены НАТО.
- 1985 год - вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Начало величайшей в истории СССР антиалкогольной кампании.
- 1995 год - Национальный банк Украины выпустил монету стоимостью 200 тысяч рублей.
- 2008 год – в Черном море произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр был у острова Змеиный. Слабые толчки ощущались в Одессе.
- 2016 год - В Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.
Именинники 7 мая
Фома, Валентин, Савва, Сергей, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Елизавета.
OBOZ.UA ранее писал, когда в Украине будут праздновать Вознесение в 2025 году.
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