Какой праздник отмечают 7 мая в Украине: все об этом дне

В Украине в среду, 7 мая, отмечается День города Ивано-Франковска. Именно в этот день 1662 года город получил Магдебургское право. В 2025 году исполняется 363 года со дня основания города.

Видео дня

Верующие сегодня чтят память мученика Акакия, преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников, преподобного Платона Студийского и Феодоры Солунской. Церковь 7 мая отмечает день чествования чудотворной Иверской иконы Божией Матери.

Иверская икона (Вратарница) – один из самых уважаемых чудотворных образов в православном мире. По преданию, икону написал апостол Лука, а самая Пречистая Дева пообещала, что благодать Божия всегда будет с этим образом. История иконы начинается в X веке, когда вдова из города Никеи спасла ее от уничтожения и пустила по течению реки, спасая от еретиков-иконоборцев.

Чудо произошло на горе Афон, где монахи Иверского монастыря увидели икону на море в столбе огня – она стояла на воде. Икону принял старец Гавриил, который по велению Богородицы пошел по воде. Образ стал главной святыней монастыря, получил название "Портаитисса" - "Вратарница", и прославился многими чудесами. Существует предание, что перед вторым пришествием Христовым икона снова пойдет по воде как знамение конца времен.

Международные праздники 7 мая

День распространения информации о детской депрессии (Childhood Depression Awareness Day)

Международный день планетариев

День осведомленности о ментальном здоровье детей (Children's Mental Health Awareness Day)

Всемирный день борьбы с астмой

Всемирный день сирот СПИДа

Исторические события 7 мая

1875 год – подписание российско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова переходили от Российской империи в состав Японии в обмен на остров Сахалин.

1890 - в Российской империи пересмотрены законы 1882 и 1885 годов о труде малолетних и подростков в сторону их ухудшения: для малолетних допускался 9-часовой труд, а также работа на праздники с разрешения инспекции; разрешался ночной труд подростков.

1904 год - в Российской империи отменен запрет на печать литовскоязычных текстов латинским алфавитом (введен в 1864 году).

1917 год - Временное правительство России вернуло Католической Церкви право религиозной проповеди в стране.

1920 год - на второй день после окончания Зимнего похода главных сил Армии УНР, 6-я Сечевая дивизия Армии УНР в авангарде союзных украинско-польских войск вступила в Киев, из которого отступили оккупационные войска московской коммуны.

1945 год – в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан акт о безусловной капитуляции Германии.

1954 год – США, Франция и Великобритания отказались принять СССР в члены НАТО.

1985 год - вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Начало величайшей в истории СССР антиалкогольной кампании.

1995 год - Национальный банк Украины выпустил монету стоимостью 200 тысяч рублей.

2008 год – в Черном море произошло землетрясение силой 3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр был у острова Змеиный. Слабые толчки ощущались в Одессе.

2016 год - В Полтаве открыли первый в мире полноценный памятник гетману Ивану Мазепе.

Именинники 7 мая

Фома, Валентин, Савва, Сергей, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Елизавета.

OBOZ.UA ранее писал, когда в Украине будут праздновать Вознесение в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.