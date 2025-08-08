Какой праздник отмечают 8 августа в Украине: церковный календарь

8 августа отмечают День войск связи Украины. Эти специалисты обеспечивают коммуникацию, оперативную передачу данных и управление подразделениями ВСУ, что является критически важным на войне.

Видео дня

Православные верующие сегодня чтят память святого исповедника Эмилияна и мучеников Елевтерия и Леонида. В мире отмечают Международный день котов, День ношения маминых украшений, День цифрового кочевника, Международный день бесконечности, Международный день альпинизма. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях 8 августа.

Какие праздники отмечают 8 августа

Церковные праздники

Святой Эмилиан был христианином, который подвергся преследованиям за веру во времена языческих гонений. Он отличился стойкостью в исповедании христианских истин и непоколебимостью перед угрозами и давлением властей. В православном календаре этот день – напоминание о мужестве и духовной силе тех, кто не отрекся от веры даже под угрозой смерти.

Елевтерий и Леонид также относятся к числу христианских мучеников, которые погибли за проповедь веры. Их подвиг заключается в том, что они остались верными Богу, даже зная, что это приведет к пыткам и казни. В этот день верующие вспоминают их как пример преданности, стойкости и самопожертвования.

День войск связи Украины

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно 8 августа и посвящен военнослужащим и работникам войск связи.

История праздника связана с формированием системы военной связи в Украине и чествованием роли связистов на фронте и в тылу. В этот день традиционно отмечают лучших специалистов, проводятся церемонии и торжественные мероприятия.

Международный день кошек

Международный день кошек (International Cat Day) впервые был основан в 2002 году Международным фондом благополучия животных (IFAW) с целью повышения осведомленности о потребностях домашних любимцев и важности их защиты. Этот день стал возможностью привлечь внимание к проблеме бездомных животных, популяризировать ответственное отношение к домашним кошкам и поддержать волонтерские инициативы.

День ношения маминых украшений

Это малоизвестный, но трогательный праздник, символизирующий семейную наследственность и любовь. В этот день принято носить украшения, принадлежащие маме или переданные по наследству, как знак памяти, семейной традиции и теплых эмоций. Подобные даты популярны в западных странах как повод напомнить о ценности семейных вещей и памяти поколений.

День цифрового кочевника

Цифровые кочевники (digital nomads) – это люди, которые работают дистанционно, путешествуя по миру и не привязываясь к одному месту. Международный день цифрового кочевника популяризирует этот стиль жизни и напоминает о преимуществах современных технологий, позволяющих работать из любой точки планеты. В этот день проводятся вебинары, встречи и обсуждения об удаленной работе и балансе между работой и путешествиями.

Международный день бесконечности

Этот день символизирует понятие бесконечности и вечности, имеющие как научное, так и философское значение. Бесконечность – концепт, который присутствует в математике, искусстве, музыке и культуре. Дата 8 августа выбрана не случайно, ведь цифра 8, перевернутая горизонтально, напоминает знак бесконечности.

Международный день альпинизма

Этот праздник отмечается в честь альпинистов и горных проводников, которые покоряют вершины и исследуют горы. Дата связана с историческим событием – 8 августа 1786 года было совершено первое успешное восхождение на самую высокую вершину Альп – Монблан. День альпинизма – символ смелости, выносливости и любви к природе.

Исторические события 8 августа

1899 – американец А. Маршалл запатентовал холодильник.

1945 – СССР разорвал пакт о ненападении с Японией и объявил ей войну, начав ввод войск в Маньчжурию.

1949 – в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

1966 – в Китайской Народной Республике объявлено начало "культурной революции".

1974 – президент США Ричард Никсон объявил, что уходит в отставку в связи с Уотергейтским скандалом.

1985 – начался вывод советских войск из Афганистана после девяти лет войны.

2000 – ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

2004 – введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС.

2008 – под предлогом защиты российских граждан в Южной Осетии Россия напала на Грузию.

2008 – открылись XXIX Олимпийские игры в Пекине (Китай).

2012 – Виктор Янукович подписал антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.

Кто родился 8 августа

1861 – Уильям Бетсон, британский биолог-антидарвинист, сторонник менделизма, один из создателей генетики.

1902 – Поль Дирак, британский физик, Нобелевский лауреат 1933 года "За открытие новых продуктивных форм атомной теории".

1904 – Леонид Заднепровский, украинский актер.

1937 – Дастин Хоффман, американский киноактер украинского происхождения, обладатель двух "Оскаров".

1949 – Василий Чубур, украинский поэт, переводчик, литературный критик, журналист, член Национального союза писателей Украины.

1952 – Юстейн Гордер, норвежский писатель, популяризатор философии.

1988 – Беатрис, Принцесса Йоркская, внучка Елизаветы II, королевы Великобритании

В этот день умерли:

1768 – Иван Бондаренко, предводитель гайдамацкого отряда во время Колиивщины, один из руководителей восстания.

1900 – Эмиль Шкода, чешский технолог и предприниматель. Основатель машиностроительного завода "Шкода" в Пльзене (Škoda Holding).

1949 – Иван Поддубный, украинский спортсмен-борец. Шестикратный чемпион мира по борьбе.

1996 – Невилл Фрэнсис Мотт, британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1977 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине празднуют именины Ольги.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.