Какой праздник отмечают 8 февраля: интересные факты
2 февраля православные верующие чтят память великомученика Федора Стратилата и пророка Захарии Серповидца. Именины сегодня празднуют Федоры, Давиды, Павлы, Ксенофонты, Марии, Аркадии, Иваны, Иосифы и Семены
В мире отмечают День оперы, Всемирный день кино, День смеха и богатства. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 8 февраля
8 февраля христиане чтят память великомученика Федора Стратилата и пророка Захарии Серповидца. Великомученик Федор Стратилат был воином, открыто исповедовавшим христианство, за что подвергся жестоким преследованиям и мученической смерти. Он является образцом мужества, веры и преданности своим убеждениям. Ему молятся о защите воинов, о силе духа и помощи в тяжелых ситуациях.
Пророк Захария Серповидец известен своими пророчествами, которые касались будущего Израиля. Он также был тесно связан с земледелием, поэтому считается покровителем крестьян. Ему молятся о хорошем урожае, об обилии в хозяйстве и защите от стихийных бедствий.
Всемирный день кино отмечается каждый год во вторую субботу февраля. Праздник основан Академией кинематографических искусств и наук, чтобы подчеркнуть важность кинематографа и его способность объединять людей со всего мира. Первый Всемирный день кино состоялся 8 февраля 2020, накануне 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
День оперы 8 февраля – неофициальный праздник, появившийся благодаря инициативе общественности в социальных сетях. Впервые его отметили в 2018 году, и с тех пор он приобрел популярность среди поклонников классической музыки и театрального искусства.
Опера появилась в Италии в конце XVI века. Считается, что первая опера – это "Дафна", написанная Якопо Пери в 1598 году. К сожалению, музыка не сохранилась до наших дней. Первые оперы создавались под влиянием древнегреческих трагедий и авторы стремились возродить этот жанр на сцене. Опера быстро стала популярна среди аристократии и интеллигенции, и вскоре оперные театры начали появляться по всей Европе.
В мире 8 февраля отмечают:
- День инженера в Люксембурге;
- День Прешерна и День словенской культуры;
- День электронного ящика;
- День признания в Индии;
- День воздушных змеев;
- Национальный день любителя картофеля в США.
Исторические события 8 февраля
- 1106 – великий князь Киевский Владимир Мономах составил "Поучение" – первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси.
- 1587 – после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт.
- 1600 – суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.
- 1627 – первое письменно зафиксированное применение в горном взрывной технологии.
- 1861 – семь южных штатов образовали Конфедеративные Штаты Америки.
- 1865 – Грегор Мендель представил открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно.
- 1879 – шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предложил ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени.
- 1914 – в Монреале было создано украинское издательство "Новый Мир".
- 1928 – первая передача телесигнала через океан – из Лондона в Нью-Йорк.
- 1964 – Beatles прибыли в аэропорт Кеннеди и Америку охватила волна битломании.
- 1965 – в Британии запретили рекламу сигарет по телевидению.
- 1969 – состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747.
- 1971 – основана одна из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ.
- 1981 – в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погиб 21 человек.
- 1994 – Украина присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира".
Кто родился 8 февраля
- 1700 – Даниэль Бернулли, физик и математик, открыватель одноименного уравнения стационарного движения идеальной жидкости.
- 1777 – Бернар Куртуа, французский химик. Открыл химический элемент иод.
- 1822 – Афанасий Маркович, народовед, член Кирилло-Мефодиевского общества.
- 1825 – Бейтс Генри Уолтер, английский естествоиспытатель и путешественник, открыл явление мимикрии.
- 1828 – Жюль Верн, французский писатель-фантаст бретонского происхождения.
- 1834 – Дмитрий Менделеев, химик.
- 1850 – Кейт Шопен, американская писательница.
- 1850 – Иван Похитонов, украинский художник и график.
- 1866 – Леон Бакст, сценограф, книжный иллюстратор, мастер станковой живописи и театральной графики.
- 1906 – Честер Карлсон, американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования.
- 1932 – Джон Уильямс, американский композитор и музыкант.
- 1945 – Джон Гришем, американский писатель и продюсер, автор остросюжетных произведений.
- 1952 – Аскольд Лозинский, президент Всемирного конгресса украинцев в 1998–2008.
- 1956 – Екатерина Амосова, ученый в области кардиологии, ректор НМУ им. О. Богомольца. Дочь академика НАН и АМН Украины Николая Амосова.
- 1981 – Алексей Коваленко, офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины (2023).
В этот день умерли:
- 1587 – Мария I Стюарт, королева Шотландии и Франции.
- 1691 – Карло Райнальди, итальянский архитектор, один из тех, которые внесли наибольший вклад в формирование образа Рима эпохи барокко.
- 1926 – Уильям Бетсон, английский биолог, один из создателей генетики.
- 1957 – Джон фон Нейман, американский математик.
- 1959 – Уильям Джозеф Донован, руководитель Управления стратегических служб (предшественник ЦРУ); "отец американской разведки" и "отец ЦРУ".
- 1975 – Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии 1947 года.
- 1976 – Деннис Габор, американский физик венгерского происхождения, изобретатель голографии, Нобелевский лауреат.
- 2010 – Федор Муравченко, главный конструктор и руководитель Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс", член-корреспондент НАНУ.
- 2012 – Джон Ферфакс, британский гребец и путешественник, который в 1969 году первым совершил переход на веслах через Атлантический океан.
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