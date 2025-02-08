Какой праздник отмечают 8 февраля: интересные факты

2 февраля православные верующие чтят память великомученика Федора Стратилата и пророка Захарии Серповидца. Именины сегодня празднуют Федоры, Давиды, Павлы, Ксенофонты, Марии, Аркадии, Иваны, Иосифы и Семены

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В мире отмечают День оперы, Всемирный день кино, День смеха и богатства. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 февраля

8 февраля христиане чтят память великомученика Федора Стратилата и пророка Захарии Серповидца. Великомученик Федор Стратилат был воином, открыто исповедовавшим христианство, за что подвергся жестоким преследованиям и мученической смерти. Он является образцом мужества, веры и преданности своим убеждениям. Ему молятся о защите воинов, о силе духа и помощи в тяжелых ситуациях.

Пророк Захария Серповидец известен своими пророчествами, которые касались будущего Израиля. Он также был тесно связан с земледелием, поэтому считается покровителем крестьян. Ему молятся о хорошем урожае, об обилии в хозяйстве и защите от стихийных бедствий.

Всемирный день кино отмечается каждый год во вторую субботу февраля. Праздник основан Академией кинематографических искусств и наук, чтобы подчеркнуть важность кинематографа и его способность объединять людей со всего мира. Первый Всемирный день кино состоялся 8 февраля 2020, накануне 92-й церемонии вручения премии "Оскар".

День оперы 8 февраля – неофициальный праздник, появившийся благодаря инициативе общественности в социальных сетях. Впервые его отметили в 2018 году, и с тех пор он приобрел популярность среди поклонников классической музыки и театрального искусства.

Опера появилась в Италии в конце XVI века. Считается, что первая опера – это "Дафна", написанная Якопо Пери в 1598 году. К сожалению, музыка не сохранилась до наших дней. Первые оперы создавались под влиянием древнегреческих трагедий и авторы стремились возродить этот жанр на сцене. Опера быстро стала популярна среди аристократии и интеллигенции, и вскоре оперные театры начали появляться по всей Европе.

В мире 8 февраля отмечают:

День инженера в Люксембурге;

День Прешерна и День словенской культуры;

День электронного ящика;

День признания в Индии;

День воздушных змеев;

Национальный день любителя картофеля в США.

Исторические события 8 февраля

1106 – великий князь Киевский Владимир Мономах составил "Поучение" – первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси.

1587 – после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт.

1600 – суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.

1627 – первое письменно зафиксированное применение в горном взрывной технологии.

1861 – семь южных штатов образовали Конфедеративные Штаты Америки.

1865 – Грегор Мендель представил открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно.

1879 – шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предложил ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени.

1914 – в Монреале было создано украинское издательство "Новый Мир".

1928 – первая передача телесигнала через океан – из Лондона в Нью-Йорк.

1964 – Beatles прибыли в аэропорт Кеннеди и Америку охватила волна битломании.

1965 – в Британии запретили рекламу сигарет по телевидению.

1969 – состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747.

1971 – основана одна из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ.

1981 – в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погиб 21 человек.

1994 – Украина присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира".

Кто родился 8 февраля

1700 – Даниэль Бернулли, физик и математик, открыватель одноименного уравнения стационарного движения идеальной жидкости.

1777 – Бернар Куртуа, французский химик. Открыл химический элемент иод.

1822 – Афанасий Маркович, народовед, член Кирилло-Мефодиевского общества.

1825 – Бейтс Генри Уолтер, английский естествоиспытатель и путешественник, открыл явление мимикрии.

1828 – Жюль Верн, французский писатель-фантаст бретонского происхождения.

1834 – Дмитрий Менделеев, химик.

1850 – Кейт Шопен, американская писательница.

1850 – Иван Похитонов, украинский художник и график.

1866 – Леон Бакст, сценограф, книжный иллюстратор, мастер станковой живописи и театральной графики.

1906 – Честер Карлсон, американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования.

1932 – Джон Уильямс, американский композитор и музыкант.

1945 – Джон Гришем, американский писатель и продюсер, автор остросюжетных произведений.

1952 – Аскольд Лозинский, президент Всемирного конгресса украинцев в 1998–2008.

1956 – Екатерина Амосова, ученый в области кардиологии, ректор НМУ им. О. Богомольца. Дочь академика НАН и АМН Украины Николая Амосова.

1981 – Алексей Коваленко, офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину. Герой Украины (2023).

В этот день умерли:

1587 – Мария I Стюарт, королева Шотландии и Франции.

1691 – Карло Райнальди, итальянский архитектор, один из тех, которые внесли наибольший вклад в формирование образа Рима эпохи барокко.

1926 – Уильям Бетсон, английский биолог, один из создателей генетики.

1957 – Джон фон Нейман, американский математик.

1959 – Уильям Джозеф Донован, руководитель Управления стратегических служб (предшественник ЦРУ); "отец американской разведки" и "отец ЦРУ".

1975 – Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии 1947 года.

1976 – Деннис Габор, американский физик венгерского происхождения, изобретатель голографии, Нобелевский лауреат.

2010 – Федор Муравченко, главный конструктор и руководитель Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Прогресс", член-корреспондент НАНУ.

2012 – Джон Ферфакс, британский гребец и путешественник, который в 1969 году первым совершил переход на веслах через Атлантический океан.

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