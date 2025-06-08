Какой праздник отмечают 8 июня в Украине: все об этом дне

В воскресенье, 8 июня, в Украине отмечается Троица. Это один из важнейших христианских праздников, который символизирует сошествие Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа. Он подчеркивает единство Бога в трех лицах: Отца, Сына и Святого Духа.

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В этот день верующие идут в храмы на праздничную литургию, молятся за благословение и духовное обновление. Традиционно дома украшают свежей зеленью и душистыми травами, которые, по верованиям, приносят здоровье и благополучие.

Празднование Троицы также имеет давние народные корни и ассоциируется с Зелеными праздниками. В 2025 году Троица приходится на 8 июня - она празднуется на 50-й день после Пасхи. В этом году её одновременно отмечают и католики, и православные, поскольку Пасха праздновалась 20 апреля.

Международные праздники 8 июня

День расового единства (отмечается во второе воскресенье июня)

День информирования о насилии в отношении женщин и детей (Abused Women and Children's Awareness Day)

Всемирный день океанов

Международный день действий в защиту слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos)

День работников текстильной и легкой промышленности

Международный день домохозяйки и домохозяина

Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга

День рождения пылесоса

Исторические события 8 июня

1668 год - Петр Дорошенко избран гетманом Украины.

1783 год - Началось извержение вулкана Лаки, Исландия, наиболее известное в истории вулканическое извержение, приведшее к тысячам жертв.

1815 год - завершился Венский конгресс.

1815 год - Варшавское княжество аннексировано Российской империей под названием Королевства Польского.

1824 год - Канадец Ноа Кашинг запатентовал машину для мытья и валяния шерсти.

1827 год - основан грязевой курорт Саки.

1869 год - Американец Айвз Макгаффни запатентовал пылесос.

1915 год - Казимир Малевич создал свой первый "Черный квадрат" (всего известны 4 авторских варианта).

1918 год - провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

1919 год - в ходе Чертковской офензивы, Украинская Галицкая армия получила Чертков и заставила польскую армию к отступлению на расстояние 120 км.

1924 год - Британцы Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин отправились на покорение Эвереста (некоторые считают, что этим альпинистам удалось покорить вершину задолго до Э. Хиллари).

1928 год - Совершен первый авиационный перелет из США в Австралию.

1934 год - В СССР принят закон "об измене родине", предусматривающий коллективную ответственность членов семьи.

1940 год - Объявлено об открытии плутония, 94-го элемента в периодической таблице.

1947 год - Впервые открыто судоходство по всему Днепру.

1949 год - Вышел в свет роман Джорджа Оруэлла "1984".

1965 год - Американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" слились и образовали компанию PepsiCo.

1967 год - в Средиземном море воздушные и морские силы Израиля ошибочно атаковали американский корабль USS Liberty.

1988 год - С советским экипажем в космос полетел первый болгарин - Александр Александров.

1989 год - Во Франции впервые представлен боевой вертолет Ми-28.

1992 год - вышел первый номер газеты "Флот Украины", единственной украиноязычной газеты ВМС ВСУ в Крыму.

1993 год - Началась всеукраинская забастовка шахтеров.

1999 год - впервые в Украине стала доступной программа международного бакалавриата.

Именинники 8 июня

Павел, Константин, Теодор, Василий, Мелания, Федор.

OBOZ.UA предлагает узнать обо всех религиозных праздниках, отмечаемых в июне 2025.

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