Какой праздник отмечают 9 августа в Украине: все об этом дне

Дата 9 августа отмечена сразу несколькими важными событиями, как религиозными, так и международными. В этот день чествуют апостола Матфея, а также привлекают внимание к темам единства, сотрудничества, прав человека и культурного разнообразия.

В мире отмечают Международный день коворкинга, День "Возьмись за руки", Международный день коренных народов мира. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 августа

Церковный праздник

9 августа православная церковь чтит память апостола Матфея, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был избран на место Иуды Искариота, что описано в книге Деяний святых апостолов. Матфей проповедовал в Иудее, Египте и Эфиопии, завершив жизнь мученической смертью. Считается символом верности избранному делу и духовной последовательности.

В народном календаре 9 августа традиционно связывали с урожайным периодом: в этот день благодарили за плоды лета, обращаясь к святым с молитвами о щедрой осени.

Международный день коренных народов мира

Ежегодно 9 августа отмечают Международный день коренных народов. Он был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году в честь первого заседания Рабочей группы по вопросам коренных народов.

Этот день призван обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются автохтонные народы: сохранение языка, культуры, традиций, доступ к образованию, земле, медицине и политическому представительству. В современном мире более 370 миллионов человек принадлежат к коренным народам в более чем 90 странах, и этот день является возможностью поддержать их права.

Международный день коворкинга

Также 9 августа отмечается Международный день коворкинга – неофициальный, но символический праздник для специалистов, которые работают в гибком формате и выбирают совместные пространства вместо традиционных офисов.

Идея коворкингов возникла в США в 2005 году, а сегодня это явление стало глобальным: пространства для совместной работы существуют в сотнях городов по всему миру. День коворкинга – это напоминание об изменении подходов к работе, свободе выбора, профессиональной мобильности и новых формах коммуникации.

День "Возьмись за руки" (Hand Holding Day)

Это еще один неофициальный праздник, который появился по инициативе онлайн-сообществ и посвящен простому, но важному жесту – держанию за руку. Он символизирует поддержку, доверие, единство и тепло между людьми – в отношениях, семье, дружбе.

Исторические события 9 августа

1483 – открыта Сикстинская капелла.

1803 – первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном.

1842 – демаркация границы между Канадой и США (договор Вебстера – Эшбертона).

1848 – на Буковине отменено крепостное право.

1859 – американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.

1910 – американец Алва Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

1945 – СССР односторонне разорвал пакт о ненападении с Японской империей и объявил ей войну. Советские войска начали наступление в Маньчжурии.

1945 – взрыв атомной бомбы в Нагасаки.

1974 – на грани импичмента и отстранения от должности на фоне скандала Уотергейт, Ричард Никсон стал первым (и в настоящее время единственным), подавшим в отставку президентом Соединенных Штатов.

1999 – президент РФ Ельцин отправил в отставку правительство Сергея Степашина и назвал главу ФСБ Владимира Путина своим преемником на президентских выборах.

2020 – ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов; вечером и ночью состоялись многочисленные протесты, в которых приняли участие десятки тысяч людей в Минске и других регионах республики.

Кто родился 9 августа

1602 – Жиль Персон де Роберваль, выдающийся французский математик (геометр), механик, астроном и физик.

1895 – Юрий Вороной, украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор. Осуществил первую в мире операцию по пересадке органа человеку.

1911 – Уильям Альфред Фаулер (англ. William Alfred "Willie" Fowler), американский астрофизик, нобелевский лауреат.

1914 – Туве Марика Янссон (швед. Tove Marika Jansson), шведская писательница.

1938 – Леонид Кучма, президент Украины (1994–2004).

1963 – Уитни Элизабет Хьюстон, американская поп-певица, обладательница премий Грэмми и Эмми.

В этот день умерли:

1516 – Иероним Босх, фламандский живописец, один из самых известных мастеров Северного Возрождения.

1919 – Эрнст Геккель (нем. Ernst Heinrich Philipp Philipp August Haeckel;), немецкий естествоиспытатель и философ, отец современной экологии

1962 – Герман Гессе (нем. John Charles Fields), немецкий писатель, нобелевский лауреат.

1973 – Чарлз Дэниелс, американский спортсмен, лучший пловец начала XX века (4 золотые олимпийские медали), изобрел современный кроль.

2006 – Джеймс Альфред Ван Аллен, американский астрофизик, известный открытием радиационных поясов Земли.

