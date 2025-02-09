Какой праздник отмечают 9 февраля в Украине: все об этом дне

В воскресенье, 9 февраля, церковь вспоминает мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского. Святой Никифор отдал свою жизнь за веру во Христа. Его имя, что в переводе с греческого означает "нести победу", отражает его бесстрашное и победоносное свидетельство веры перед лицом мученической смерти.

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Преподобный Панкратий Печерский – один из самых почитаемых святых Киевской Руси. Его жизнь и подвиги стали образцом многих поколений верующих. О жизни преподобного Панкратия известно не так много. Он жил в XIII веке и был иеромонахом Киево-Печерского монастыря.

Свои дни он проводил в суровой аскезе, молитвенном подвиге и посте. При жизни преподобный Панкратий прославился даром исцеления. Многие приходили к нему за помощью, и он, молясь и помазывая их святым маслом, исцелял их от недугов.

Преподобный Панкратий умер в Киево-Печерском монастыре и был похоронен в Дальних пещерах. Его мощи сохранились нетленными и по сей день являются местом паломничества верующих.

Международные праздники 9 февраля

Сегодня отмечается:

Воскресенье аутизма (Autism Sunday), или Международный день молитвы за людей с расстройствами аутистического спектра.

День рождения волейбола – в этот день произошло зарождение в США популярной игры.

Всемирный день бракосочетания – праздник зародился в США в 1983 году. Семейные пары из Луизианы таким образом хотели улучшить супружеские отношения.

Международный день пиццы – был начат в честь появления пиццы в Неаполе в 1830-е годы.

Международный день стоматолога – в Украине этот праздник начал отмечать с 1993 года.

Исторические события 9 февраля

1234 - монголы захватили Кайфэн в Китае.

1667 - заключено перемирие между Речью Посполитой и Московским царством, согласно которому Украина была поделена пополам

1722 - русский царь издал указ о высылке 10 тыс. казаков на строительство Ладожского канала и 10 тыс. казаков на строительство Донского канала

1893 – первый мировой сеанс стриптиза в Париже "Мулен Руж"

1904 - начало русско-японской войны

1918 - войска Красной армии захватили столицу Украинской Народной республики Киев

1918 - подписан Берестейский мирный договор, согласно которому УНР признали самостоятельным государством

1923 - восстание осужденных в Лукьяновской тюрьме Киева

1942 - в Киеве немцы арестовали Елену Телигу, ряд представителей украинской интеллигенции, членов ОУН (М)

1961 - The Beatles впервые выступили под этим названием в ливерпульском клубе Cavern

1991 - Граждане Литвы проголосовали за независимость

2015 - в Логвиново российские военные расстреляли пленных из 30-й бригады

2018 — в Хишаме (Сирия) разгромлена колонна русских наемников.

Именинники 9 февраля

Иван, Иосиф, Дмитрий, Петр, Тит.

На OBOZ.UA вы можете найти и календарь праздников, отмечаемых в феврале 2025 года.

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