Какой праздник отмечают 9 февраля в Украине: все об этом дне
В воскресенье, 9 февраля, церковь вспоминает мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского. Святой Никифор отдал свою жизнь за веру во Христа. Его имя, что в переводе с греческого означает "нести победу", отражает его бесстрашное и победоносное свидетельство веры перед лицом мученической смерти.
Преподобный Панкратий Печерский – один из самых почитаемых святых Киевской Руси. Его жизнь и подвиги стали образцом многих поколений верующих. О жизни преподобного Панкратия известно не так много. Он жил в XIII веке и был иеромонахом Киево-Печерского монастыря.
Свои дни он проводил в суровой аскезе, молитвенном подвиге и посте. При жизни преподобный Панкратий прославился даром исцеления. Многие приходили к нему за помощью, и он, молясь и помазывая их святым маслом, исцелял их от недугов.
Преподобный Панкратий умер в Киево-Печерском монастыре и был похоронен в Дальних пещерах. Его мощи сохранились нетленными и по сей день являются местом паломничества верующих.
Международные праздники 9 февраля
Сегодня отмечается:
- Воскресенье аутизма (Autism Sunday), или Международный день молитвы за людей с расстройствами аутистического спектра.
- День рождения волейбола – в этот день произошло зарождение в США популярной игры.
- Всемирный день бракосочетания – праздник зародился в США в 1983 году. Семейные пары из Луизианы таким образом хотели улучшить супружеские отношения.
- Международный день пиццы – был начат в честь появления пиццы в Неаполе в 1830-е годы.
- Международный день стоматолога – в Украине этот праздник начал отмечать с 1993 года.
Исторические события 9 февраля
- 1234 - монголы захватили Кайфэн в Китае.
- 1667 - заключено перемирие между Речью Посполитой и Московским царством, согласно которому Украина была поделена пополам
- 1722 - русский царь издал указ о высылке 10 тыс. казаков на строительство Ладожского канала и 10 тыс. казаков на строительство Донского канала
- 1893 – первый мировой сеанс стриптиза в Париже "Мулен Руж"
- 1904 - начало русско-японской войны
- 1918 - войска Красной армии захватили столицу Украинской Народной республики Киев
- 1918 - подписан Берестейский мирный договор, согласно которому УНР признали самостоятельным государством
- 1923 - восстание осужденных в Лукьяновской тюрьме Киева
- 1942 - в Киеве немцы арестовали Елену Телигу, ряд представителей украинской интеллигенции, членов ОУН (М)
- 1961 - The Beatles впервые выступили под этим названием в ливерпульском клубе Cavern
- 1991 - Граждане Литвы проголосовали за независимость
- 2015 - в Логвиново российские военные расстреляли пленных из 30-й бригады
- 2018 — в Хишаме (Сирия) разгромлена колонна русских наемников.
Именинники 9 февраля
Иван, Иосиф, Дмитрий, Петр, Тит.
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