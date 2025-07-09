Какой праздник отмечают 9 июля: все об этом дне

9 июля 2025 года в церковном календаре почитают священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, а также преподобного Гавриила Афонского. Среди международных событий этого дня – День уничтожения стрелкового оружия и День моды.

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Именины сегодня празднуют Александры, Андреи, Даниилы, Иваны, Саввы, Яковы, Анны, Антонины, Пелагеи. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 июля

Церковный календарь

В этот день православная церковь чтит священномученика Панкратия, одного из первых христианских епископов. Он проповедовал Слово Божие в Сицилии и погиб мученической смертью в І веке. Панкратий считается покровителем справедливости, мужества в вере и духовной силы перед лицом притеснений.

В народной традиции день святого Панкратия иногда называли "праведной серединой лета" – считалось, что после него жара или пойдет на спад, или достигнет своего пика. В некоторых регионах в этот день молились об исцелении от глазных болезней.

Также 9 июля – день памяти преподобного Гавриила Афонского, грузинского монаха, подвижника и духовного старца. Большую часть жизни он провел на Святой горе Афон, где претерпевал суровые подвиги, воздержание и непрерывную молитву. Его считают образцом смирения, тишины и безусловной любви к Богу.

Международный день уничтожения стрелкового оружия (International Gun Destruction Day)

Этот день инициирован ООН с целью привлечения внимания к проблеме незаконного оборота стрелкового оружия в мире. По оценкам ООН, именно легкое стрелковое оружие является главной причиной смертей в вооруженных конфликтах, в том числе среди гражданского населения.

День моды (Fashion Day)

Мода – это не только стиль, но и форма искусства, идентичности. День моды отмечает роль одежды как средства самовыражения и культурной коммуникации. В этот день дизайнеры, модельеры, стилисты и обычные поклонники эстетики могут смело экспериментировать с образами – и вспомнить, что мода может быть одновременно остроумной, точной и глубокой.

Кстати, 9 июля 1868 года был основан один из самых известных модных домов Франции – Lanvin.

Исторические события 9 июля

1357 – Император Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.

1811 – большой пожар на Подоле в Киеве. Огонь уничтожил большинство из 2068 подольских домов.

1816 – Аргентина объявила независимость от Испанской империи.

1900 – Королева Виктория одобрила Закон об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).

2002 – Организацию Африканского Единства, объединявшую 53 государства Африки, официально преобразовано в Африканский союз.

2002 – президент Украины Леонид Кучма подписал указ об интеграции Украины в НАТО.

2022 – ракетный удар по Часовому Яру в Донецкой области.

Кто родился 9 июля

1764 – Энн Рэдклифф, английская писательница.

1911 – Джон Арчибальд Уилер, американский физик.

1939 – Игорь Калинец, поэт и прозаик, один из главных представителей так называемой "позднешестидесятнической" генерации и диссидентско-самоиздательского движения в Украине, политзаключенный.

1935 – Мерседес Соса, аргентинская певица, известная как "голос Латинской Америки".

1938 – Лия Ахеджакова, советская актриса театра и кино.

1956 – Том Хэнкс, американский киноактер ("Форрест Гамп").

1964 – Кортни Лав, американская рок-певица, музыкантка (Hole), жена Курта Кобейна.

1982 – Сакон Ямамото, японский автогонщик, пилот Формулы-1.

В этот день умерли:

1797 – Эдмунд Берк, английский публицист, мыслитель, основоположник теории британского консерватизма.

1828 – Гилберт Стюарт, американский художник. Вместе с художником Джоном Копли считается основателем живописи США.

1962 – Жорж Батай, французский философ, теоретик искусства, писатель.

1982 – Владимир Хоткевич, украинский ученый-физик, специалист в области физики низких температур, педагог, профессор, ректор Харьковского государственного университета. Сын Гната Хоткевича.

1987 – Улас Самчук, украинский писатель, журналист и публицист.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

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