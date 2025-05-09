Какой праздник отмечают 9 мая в Украине и мире: все об этом дне

9 мая, которое когда-то считалось праздником победы над нацизмом, для Украины больше не имеет торжественного звучания. В 2023 году страна официально перенесла акцент на 8 мая, переняв европейскую традицию - день памяти, а не фанфар.

Видео дня

Новый государственный праздник - День памяти и победы над нацизмом - призван почтить жертв и напомнить о борьбе за свободу, а не прославлять войну, потому что советский "День победы" никогда не был о мире - это был инструмент пропаганды.

СССР намеренно установил дату празднования 9 мая, чтобы отделиться от Запада и создать культ победы. Уже в 1965 году это превратилось в милитаристское шоу, которое с годами только усиливалось. Россия подхватила эту идеологию, превратив ее в "победобесие" - культ победы с парадами, медалями и георгиевскими лентами. Украина вместо этого выбирает путь памяти, признания трагедии и борьбы с тоталитаризмом.

Вторая мировая война унесла жизни более 8 миллионов украинцев и не принесла настоящего освобождения - за нацизмом пришел сталинизм. Ее началом стал заговор Гитлера со Сталиным - пакт Молотова - Риббентропа, развязавший войну и оккупацию Польши. Именно поэтому для Украины эта война - не о парадах, а о боли и потерях.

Какие праздники 9 мая в Украине и мире

День Европы в Украине

День декларации Шумана (День Европы)

День магнитной азбуки

День пуговиц

Всемирный день справедливой торговли.

Всемирный день мигрирующих птиц.

Какой церковный праздник 9 мая

Верующие сегодня празднуют "Летнего Николая" - день перенесения мощей святого Николая Чудотворца.

В этот день в 1087 году состоялся перенос мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бар. В то время христиане стремились сохранить святыню от надругательства со стороны мусульман, которые опустошали Малую Азию. Мощи были тайно перевезены итальянскими купцами, а их прибытие в Бар сопровождалось многочисленными чудесами исцеления. Уже через год для святыни возвели отдельную церковь, которая впоследствии стала местом паломничества.

Православная Церковь установила этот праздник вскоре после события, учитывая глубокое почитание святителя Николая среди украинцев. Он стал для народа символом покровительства, милосердия и неисчерпаемой помощи. Каждый четверг Церковь молитвенно чтит память Чудотворца, а 9 мая - торжественно празднует перенесение его святых мощей.

Исторические события 9 мая

1913 год - первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского.

1913 год - на экраны Франции вышел фильм "Фантомас".

1919 год - Симон Петлюра избран председателем Директории УНР.

1920 год - проведен польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков.

1920 год - в Ужгороде основано украинское общество "Просвита".

1922 год - под домашний арест отправлен Патриарх Московский и всея Руси Тихон.

1945 год - официальная победа СССР и союзников над нацистской Германией.

1945 год - на ЦА им. Фрунзе приземлился Ли-2 с экипажем А. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии.

1950 год - создано Европейское объединение угля и стали, - первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза.

1955 год - Федеративная Республика Германия вошла в состав НАТО.

1962 год - первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского.

2012 год - во время демонстрационного полета в Индонезии разбился самолет российского производства "Sukhoi Superjet 100".

2022 год - Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал Закон S.3522 о Ленд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.

Именинники 9 мая

Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

OBOZ.UA ранее писал, почему в Украине больше не празднуют День победы 9 мая, как в России.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.