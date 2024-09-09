Какой праздник отмечают 9 сентября: каким был день в истории

9 сентября православные верующие чтят память святых праведных Иоакима и Анны и святого мученика Севериана. Именины празднуют Степаны, Александры, Иваны, Якими, Анны, Владимиры, Михаилы.

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В мире отмечают Международный день судоку, День тестировщика, День дизайнера-графика в Украине и День плюшевого мишки. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 сентября

9 сентября по новоюлианскому календарю – день памяти святых Иоакима и Анны. Благочестивые супруги долго не имели детей. Однажды Иоаким пошел в пустыню в скорби, чтобы помолиться Господу. Молилась и его жена Анна, обещая в молитве, что отдаст ребенка на служение храму. Перед супругами явился архангел Гавриил и сообщил известие, что скоро у них родится дочь, которую они должны назвать Марией. Так впервые было предвещено о рождении Девы Марии.

В этот день издавна ходили на кладбища, посещали могилы усопших родственников.

По погоде прочили, какой будет осень и зима. Если летает много паутины – стоит ждать морозную зиму и погожую осень. Если еще не все иглы осыпались с лиственницы – зима будет очень снежной, а если листья на вишне еще зеленые – то погода долго будет теплой.

9 сентября профессиональный праздник по всему миру отмечают тестировщики, а в Украине – еще и дизайнеры-графики. История этого праздника очень интересна. 9 сентября 1947 г. ученые Гарвардского университета столкнулись с неприятностью – вычислительная машина Mark II Aiken Relay Calculator внезапно дала сбой. Долго искали, в чем же причина поломки, и наконец нашли бабочку, застрявшую между контактами электромеханического реле. Ошибку, согласно инструкции, нужно было описать в техническом дневнике. Грейс Хоппер, обнаружившая бабочку, впервые употребила слово "debugging" (дословно: освобождение от насекомого). Так до сих пор называется процесс обнаружения и устранения ошибок.

В этот день также отмечают:

Всемирный день предоставления первой медицинской помощи;

Всемирный день красоты;

Международный день судоку;

День памяти жертв Холокоста и преступлений на расовой почве в Словакии;

День штата Калифорния в США.

Исторические события 9 сентября

1834 – впервые начались занятия в Киевском университете на первом факультете вновь созданного университета – философском.

1850 – Калифорния принята в США как 31-й штат.

1920 – создан Киевский авиационный завод.

1944 – СССР и Польша заключили договор о выселении украинцев из этнических земель, вошедших в состав Польской республики – Депортация украинцев из Польши в УССР.

1970 – начат выпуск автомобилей ВАЗ-2101 "Жигули".

Кто родился 9 сентября

1585 – Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье, французский политический деятель, кардинал.

1769 – Иван Котляревский, украинский писатель, поэт, драматург, основатель новой украинской литературы, общественный деятель.

1901 – Лев Шубников, украинский физик в области физики низких температур, открыл в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах.

1923 – Дэниел Карлтон Гайдушек, американский педиатр и вирусолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

1928 – Сол Ле Витт, художник и скульптор, одна из ключевых фигур послевоенного американского минимализма и концептуализма, сын выходцев из Украины.

1941 – Вагеман Максим, украинский бизнесмен, владелец многих фирм, по специальности IT-шник разработал языки программирования C, разработчик операционной системы Windows.

В этот день умерли:

1087 – Вильгельм I Завоеватель, первый норманский король Англии.

1898 – Стефан Малларме, французский поэт.

1901 – Анри Тулуз-Лотрек, французский живописец, постимпрессионист.

1985 – Пол Флори, американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1974 года.

2007 – Василий Кук, генерал-хорунжий, последний Главный командир УПА.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2024 года.

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