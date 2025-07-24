Какой праздник отмечают в Украине 24 июля: все об этом дне

24 июля – дата, объединяющая духовные традиции и важные международные инициативы. В этот день христиане чтят память святых мучеников Бориса и Глеба, а также великомученицы Кристины. В то же время современный мир напоминает о необходимости заботиться о себе и планете – 24 июля отмечают Международный день заботы о себе и День превышения возможностей Земли.

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Именины сегодня празднуют Анатолии, Афанасий, Борисы, Глебы, Давиды, Иваны, Николаи, Романы и Кристины. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 июля

День памяти святых мучеников Бориса и Глеба

Это первые канонизированные святые Киевской Руси, сыновья киевского князя Владимира Великого. После его смерти братья стали жертвами междоусобной борьбы за власть – их убил старший брат Святополк. Однако Борис и Глеб сознательно приняли смерть, не желая поднять оружие против брата, и тем самым стали символами христианского смирения, жертвенности и братской любви. Их почитают как страстотерпцев – тех, кто принял страдания без сопротивления ради высшей духовной цели.

Праздник великомученицы Кристины

Святая Кристина жила в III веке в Римской империи. По преданию, она приняла христианство, уничтожила языческих идолов в доме своего отца и за это подверглась жестоким пыткам и смерти. Ее образ – пример непоколебимой веры и духовной стойкости перед лицом преследований.

Международный день заботы о себе (International Self-Care Day)

С 2011 года 24 июля в мире подчеркивают важность заботы о физическом, психическом и эмоциональном здоровье. Дата символическая: 24/7 указывает на то, что заботиться о себе нужно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В этот день напоминают о значении профилактики заболеваний, здорового образа жизни, ментального благополучия и личной ответственности за собственное здоровье. Это призыв остановиться, отдохнуть и осознать, что забота о себе – не эгоизм, а основа устойчивости.

День превышения возможностей Земли (Earth Overshoot Day)

В 2025 году День превышения возможностей Земли приходится именно на 24 июля. Эксперты говорят, что после этого дня мы начинаем "жить в долг" перед природой – потребляя больше, чем Земля способна дать. Это мощное напоминание о последствиях чрезмерного потребления, загрязнения и безответственного отношения к окружающей среде. Она побуждает пересмотреть свои привычки и поддержать устойчивые решения – от личного уровня до глобальной политики.

Исторические события 24 июля

1015 – в борьбе за киевский престол убит князь Борис.

1534 – французская экспедиция Жака Картье достигла устья реки Святого Лаврентия (Канада).

1623 – поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко к Керченскому проливу.

1911 – американский археолог Хайрам Бингем открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу.

1923 – во время мирной конференции в Лозанне (1922–1923 гг.) подписан мирный договор, согласно которому устанавливались границы Турции в Европе и Малой Азии.

1945 – на Потсдамской конференции президент США Трумэн Гарри сообщил Сталину о создании "чрезвычайно мощного оружия" – ядерной бомбы.

1950 – первый запуск с мыса Канаверал ракеты – немецкой Фау-2.

1990 – впервые перед зданием Киевского городского совета рядом с государственным флагом УССР поднят национальный сине-желтый флаг.

1991 – торжественное открытие памятной таблицы в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.

2014 – война на востоке Украины: был освобожден Лисичанск.

Кто родился 24 июля

1802 – Александр Дюма (отец), известный французский писатель.

1833 – Петр Перемежко, украинский гистолог, профессор. Первым сделал открытие митоза (независимо от В. Флемминга и В. Шляйхера).

1860 – Альфонс Муха, чешский художник, один из самых известных представителей стиля "Арт Нуво".

1897 – Амелия Эргарт, американская писательница и пилот; первая женщина-пилот, перелетевшая через Атлантический океан.

1900 – Зельда Фицджеральд, жена американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, писательница.

1928 – Игорь Дмитренко, украинский физик в области сверхпроводимости и низкотемпературного материаловедения, академик.

1967 – Дмитрий Капранов и Виталий Капранов, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели.

1969 – Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.

1971 – Евгения Чуприна, украинская поэтесса, писательница и драматург.

В этот день умерли:

969 – киевская княгиня Ольга, жена князя Игоря Рюриковича.

1910 – Архип Куинджи, выдающийся украинский живописец-пейзажист и педагог греческого происхождения.

1927 – Рюноске Акутагава, японский писатель.

1964 – Максим Рыльский, украинский поэт, переводчик, публицист.

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