Какой праздник отмечают в Украине 4 августа

4 августа в Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ. Праздник был установлен указом президента от 27 июня 2007 года, однако конкретной даты для него нет. День Воздушных Сил отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

Видео дня

Именины 4 августа отмечают Алексеи, Михаилы и Марии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 августа

4 августа – день Воздушных Сил ВСУ. Первые упоминания о военно-воздушных силах Украины датируются еще 1917 годом, когда в водовороте революционных событий лет Украина пыталась отстоять свою независимость. Воздушные Силы ВСУ включают противовоздушные компоненты, зенитно-ракетные комплексы и радиотехнические войска, а также ряд специальных войск: инженерные, разведывательные части, подразделения метеорологического обеспечения и РХБ защиты, части связи РЭБ, РТС и т.д. Следует поблагодарить тех, кто стоит на защите неба.

По новоюлианскому календарю 4 августа отмечают день святых семерых мучеников Эфесских, святой преподобномученицы Евдокии.

В мире отмечают день рождения шампанского. По преданию, 4 августа 1668 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил новый напиток, ныне ставший одним из самых популярных в мире.

Также 4 августа отмечают Международный день прощения. Международная неделя собак-поводырей

Исторические события 4 августа

В 1492 году именно 4 августа началась экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию, что привело к открытию Америки.

4 августа 1687 года гетманом Левобережья был избран Иван Мазепа.

1777 – отставной драгун Филипп Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк.

1914 – создано Боевую управу украинских сечевых стрелков – организационно-координационный центр легиона УСС.

1926 – на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.

4 августа 1962 года был заключен в тюрьму лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделу (в тюрьме он провел 28 лет).

2020 – произошли взрывы в порту Бейрута, которыми полностью разрушило припортовую инфраструктуру. В результате по меньшей мере 220 человек погибли и более 6 тысяч получили ранения.

Кто родился 4 августа

1755 – Николя Жак Конте, французский художник, изобретатель современного карандаша.

1757 – Владимир Боровиковский, украинский иконописец и художник.

1792 – Перси Биши Шелли, известный английский поэт.

1854 – Мария Заньковецкая, украинская актриса театра и кино.

1900 – Елизавета Боуз-Лайон, королева-консорт, мать королевы Елизаветы II и жена короля Георга VI.

1961 – Барак Обама, Президент США.

1981 – Меган Маркл, американская актриса и модель, супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская.

В этот день умерли:

1875 – Ганс Кристиан Андерсен, датский сказочник.

1962 – Мэрилин Монро, американская киноактриса, модель, певица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет Яблочный и Ореховый Спас в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.