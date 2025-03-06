Какой праздник отмечают в Украине 6 марта: все об этом дне

6 марта православные верующие чтят память мучеников 42-х в Аммории и преподобного Аркадия Кипрского, а также отмечают обретение честного Креста святой царицей Еленой. Именины сегодня празднуют Аркадии, Константины, Максимы, Теодоры, Юлианы, Елены.

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В мире отмечают Европейский день праведников, Всемирный день борьбы с глаукомой, Европейский день логопеда или День речевой и речевой терапии и День Чувака. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 марта

Православные праздники

6 марта по новому календарю в православной церкви чтят память мучеников 42-х в Аммории и преподобного Аркадия Кипрского, а также отмечают обретение честного Креста святой царицей Еленой.

Мученики 42-х в Аммории жили в IX веке, во времена, когда Византийская империя вела войны с сарацинами. Город Аммория был осажден, и 42 его защитника попали в плен. Они проявили непоколебимую веру, отказавшись отречься от христианства, и за это были казнены. Их мужество и преданность послужили примером для многих поколений верующих.

Святая Елена, мать императора Константина, известна своим глубоким благочестием. Она совершила паломничество в Иерусалим с целью найти крест, на котором был распят Иисус Христос. После длительных поисков она нашла три креста. Чудо помогло определить, какой из них является Животворящим. Это событие имеет огромное значение для христиан, поскольку крест является символом спасения.

Преподобный Аркадий Кипрский – христианский святой, живший на острове Кипр во времена правления императора Константина Великого (306–337 гг.). Аркадий известен своей подвижнической жизнью, которую он провел в молитве и посте. Он был наставником святых мучеников Юлиана-врача и Еввула, пострадавших за веру во времена императора Юлиана Отступника (361–363 гг.).

Европейский день праведников

Европейский день праведников посвященный почитанию тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти других во время геноцидов и тоталитарных режимов. Этот день отмечается ежегодно 6 марта и напоминает о том, что даже в самые темные времена истории всегда находятся люди, готовые проявить мужество и человечность.

Всемирный день борьбы с глаукомой

Всемирный день борьбы с глаукомой имеет целью повысить осведомленность о глаукоме, как одной из ведущих причин необратимой слепоты.

Глаукома – это группа заболеваний глаз, повреждающих зрительный нерв, отвечающий за передачу зрительной информации от глаза к мозгу. Часто это повреждение вызвано повышенным внутриглазным давлением, но глаукома может развиться и при нормальном давлении.

Европейский день логопеда

Европейский день логопеда или День речевой и языковой терапии является важным событием для специалистов, работающих в области речевой и языковой терапии, а также для людей, нуждающихся в их помощи.

Day of the Dude

6 марта также отмечается День чувака (англ. Day of the Dude). Это неофициальный праздник, посвященный главному герою фильма братьев Коэн "Великого Лебовского" – Джеффри "Чуваку" Лебовскому.

Фильм "Великий Лебовский" вышел в 1998 году и впоследствии приобрел культовый статус. Чувак стал символом покоя, непринужденности и философии "дудеизма". В 2007 году поклонники фильма основали Церковь дудеизма, а 6 марта объявили Днем чувака. Дата 6 марта избрана в честь годовщины выхода фильма на экраны.

Исторические события 6 марта

1665 – начал издаваться старейший научный журнал мира – Philosophical Transactions of the Royal Society.

1899 – немецкая компания Bayer получила патент на торговую марку "Аспирин".

1918 – Украинская Центральная Рада провозгласила административную реформу УНР, поделив ее на 32 земли.

1933 – новый президент США Ф. Д. Рузвельт на неделю остановил все банковские операции, что помогло восстановить доверие американцев к банковской системе в разгар Великой депрессии.

1939 – в честь 125-летия со дня рождения Кобзаря в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко.

1970 – в Англии вышел сингл "The Beatles" "Let It Be".

1991 – основан Национальный олимпийский комитет Украины.

1992 – начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины.

1995 – вооруженные силы РФ после тяжелых двухмесячных боев полностью заняли Грозный. В результате ожесточенных столкновений погибли 27 тыс. мирных жителей.

2003 – Верховная Рада Украины приняла Закон "О Государственном гимне Украины".

2022 – с целью празднования подвига, героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, отмечен Город-герой Украины таким населенным пунктам: Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов.

Кто родился 6 марта

1475 – Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.

1849 – Георг Люгер, австрийский конструктор стрелкового оружия, разработчик знаменитого пистолета Parabellum P08 и патрона к нему

1851 – Александр Измаильский, украинский ученый, агроном.

1927 – Габриэль Гарсия Маркес, выдающийся колумбийский писатель-прозаик, лауреат Нейштадтской литературной премии 1972, лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года.

1931 – Александр Билаш, украинский композитор, автор классической и популярной музыки (славу ему принесла мелодия в стихотворение "Два цвета" Д.Павлычко).

1953 – Ян Кьерстад – норвежский писатель.

1954 – Гаральд Шумахер – немецкий футболист.

1972 – Шакил О'Нил, американский баскетболист, многократный чемпион НБА.

В этот день умерли:

1900 – Готтлиб Даймлер, немецкий инженер, конструктор и предприниматель.

1951 – Владимир Винниченко – украинский писатель, политический деятель.

1964 – Анатолий Петрицкий, украинский живописец, график, художник театра и педагог.

1973 – Перл Бак, американская писательница. Лауреат Пулитцеровской премии (1932) и Нобелевской премии по литературе 1938.

1980 – Григор Тютюнник, украинский писатель-прозаик, лауреат Шевченковской премии

1982 – Айн Рэнд, американская писательница, философиня.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь церковных праздников на март по новому стилю.

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