Какой праздник выпадает на 17 октября: чем запомнился этот день

17 октября 2024 года в мире и Украине празднуется несколько знаменательных дат. В частности, в этот день в мире отмечают Международный день борьбы с бедностью. Этот день был установлен ООН в 1992 году с целью привлечь внимание мирового сообщества к проблеме бедности и призвать к совместным действиям по его преодолению.

Видео дня

История этого дня достигает 1987 года, когда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, чтобы почтить память жертв бедности, насилия и голода. С тех пор каждый год люди из разных стран собираются, чтобы выразить свою солидарность с небогатыми.

В целом 17 октября – день, богатый различными событиями и празднованиями, объединяющими людей из разных уголков мира. Отмечаются как глобальные инициативы по улучшению жизни человечества, так и национальные праздники, отмечающие важные исторические события и культурные традиции.

Международные дни

Всемирный день донорства и трансплантации органов: этот день посвящен повышению осведомленности о важности донорства органов и тканей для спасения человеческих жизней.

Всемирный день травм: инициатива, направленная на привлечение внимания к глобальной проблеме травм, являющихся одной из основных причин смертности и инвалидности в мире.

День Стрейт-эдж: праздник молодежной субкультуры, пропагандирующий здоровый образ жизни без алкоголя, наркотиков и других вредных привычек.

Международный день правильных действий при землетрясениях: этот день - повысить осведомленность о том, как действовать во время землетрясения, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Национальные праздники

День архитектора в Сальвадоре

День достоинства мотоциклистов в Венесуэле

День электронных таблиц

День знаний о кредитах в США

День лояльности в Аргентине

День национального достоинства в Боливии

День национальной полиции Таиланда

День памяти Жан-Жака Дессалина на Гаити

День цифрового общества в Индии

Исторические события

17 октября 1113 - окончание строительства Михайловского Златоверхого собора в Киеве

1346 – английские войска разгромили шотландскую армию и взяли в плен короля Дэвида II Шотландского

1483 – Папа Римский Сикст IV основал испанскую инквизицию

1651 – Карл Стюарт бежал во Францию, после того, как был разбит Оливером Кромвелем в битве у Вустера

1659 – гетман Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого, подписал с Москвой "Переяславские статьи"

1831 – Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию

1902 – в Детройте выпущен первый автомобиль марки Cadillac

1912 – Болгария, Греция и Сербия объявили войну Оттоманской империи

Рождение известных личностей

В этот день родились выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в развитие различных сфер человеческой деятельности. Среди них:

Кен Морро – легендарный хоккеист, олимпийский чемпион.

Мэй Джемисон – первая американская женщина-астронавт афроамериканского происхождения.

Фредерик Шопен – выдающийся польский композитор и пианист.

Церковный праздник 17 октября

17 октября православная церковь отмечает день памяти святого мученика Ерофея, жившего в I столице в Афинах. Он вместе с Дионисием принял христианскую веру и стал учеником апостола Павла. Позже Ерофей был посвящен епископу, уже будучи членом афинского Ареопага. Согласно церковным преданиям, он и Дионисий были свидетелями погребения Богородицы. Ерофей погиб мученической смертью от рук язычников, когда пыталась распространять христианскую веру среди них.

Именинники 17 октября

В этот день День ангела празднуют: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об именинниках октября и публиковал список тех, кто празднует день ангела по новому и старому календарю.

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