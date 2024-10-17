Какой праздник выпадает на 17 октября: чем запомнился этот день
17 октября 2024 года в мире и Украине празднуется несколько знаменательных дат. В частности, в этот день в мире отмечают Международный день борьбы с бедностью. Этот день был установлен ООН в 1992 году с целью привлечь внимание мирового сообщества к проблеме бедности и призвать к совместным действиям по его преодолению.
История этого дня достигает 1987 года, когда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, чтобы почтить память жертв бедности, насилия и голода. С тех пор каждый год люди из разных стран собираются, чтобы выразить свою солидарность с небогатыми.
В целом 17 октября – день, богатый различными событиями и празднованиями, объединяющими людей из разных уголков мира. Отмечаются как глобальные инициативы по улучшению жизни человечества, так и национальные праздники, отмечающие важные исторические события и культурные традиции.
Международные дни
- Всемирный день донорства и трансплантации органов: этот день посвящен повышению осведомленности о важности донорства органов и тканей для спасения человеческих жизней.
- Всемирный день травм: инициатива, направленная на привлечение внимания к глобальной проблеме травм, являющихся одной из основных причин смертности и инвалидности в мире.
- День Стрейт-эдж: праздник молодежной субкультуры, пропагандирующий здоровый образ жизни без алкоголя, наркотиков и других вредных привычек.
- Международный день правильных действий при землетрясениях: этот день - повысить осведомленность о том, как действовать во время землетрясения, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
Национальные праздники
- День архитектора в Сальвадоре
- День достоинства мотоциклистов в Венесуэле
- День электронных таблиц
- День знаний о кредитах в США
- День лояльности в Аргентине
- День национального достоинства в Боливии
- День национальной полиции Таиланда
- День памяти Жан-Жака Дессалина на Гаити
- День цифрового общества в Индии
Исторические события
- 17 октября 1113 - окончание строительства Михайловского Златоверхого собора в Киеве
- 1346 – английские войска разгромили шотландскую армию и взяли в плен короля Дэвида II Шотландского
- 1483 – Папа Римский Сикст IV основал испанскую инквизицию
- 1651 – Карл Стюарт бежал во Францию, после того, как был разбит Оливером Кромвелем в битве у Вустера
- 1659 – гетман Юрий Хмельницкий, сын Богдана Хмельницкого, подписал с Москвой "Переяславские статьи"
- 1831 – Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию
- 1902 – в Детройте выпущен первый автомобиль марки Cadillac
- 1912 – Болгария, Греция и Сербия объявили войну Оттоманской империи
Рождение известных личностей
В этот день родились выдающиеся личности, внесшие значительный вклад в развитие различных сфер человеческой деятельности. Среди них:
- Кен Морро – легендарный хоккеист, олимпийский чемпион.
- Мэй Джемисон – первая американская женщина-астронавт афроамериканского происхождения.
- Фредерик Шопен – выдающийся польский композитор и пианист.
Церковный праздник 17 октября
17 октября православная церковь отмечает день памяти святого мученика Ерофея, жившего в I столице в Афинах. Он вместе с Дионисием принял христианскую веру и стал учеником апостола Павла. Позже Ерофей был посвящен епископу, уже будучи членом афинского Ареопага. Согласно церковным преданиям, он и Дионисий были свидетелями погребения Богородицы. Ерофей погиб мученической смертью от рук язычников, когда пыталась распространять христианскую веру среди них.
Именинники 17 октября
В этот день День ангела празднуют: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об именинниках октября и публиковал список тех, кто празднует день ангела по новому и старому календарю.
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