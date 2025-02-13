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Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
102
Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

Самое популярное блюдо со свеклой – это, конечно же, винегрет. Салат достаточно простой, но некоторые ингредиенты в нем нуждаются в достаточно длительной термической обработке. Если вы не хотите тратить на приготовление более пяти минут – следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления быстрого салата с апельсином и свеклой вместо винегрета опубликована на странице нутрициолога Валентины Федоровой (fedorova.valentyna) в Instagram. В сочетании с апельсином свекла совсем по-другому раскрывает свой вкус.

Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

Ингредиенты:⁣⁣

  • свекла – 1 шт. (отварной или запеченный)⁣⁣⠀
  • апельсин – половинка
  • рукола – горсть
  • фета – 40 г
  • грецкие орехи – 1 ст..л.
  • семена (кунжут/льна/тыквы)⁣⁣ – 1 ч..л.
  • сок лимона⁣⁣
  • оливковое масло – 1 ст.л.⁣⁣⠀
  • соль, перец – по вкусу ⁣⁣⠀

Способ приготовления:

Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

1. Нарезать свеклу и апельсин кубиками. ⁣⁣⠀

Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

2. Добавить рукколу.

Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

3. Положить кубики феты и измельченные орехи. ⁣⁣⠀

Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

4. Посыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.

5. Хорошо перемешать.

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