Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки

Самое популярное блюдо со свеклой – это, конечно же, винегрет. Салат достаточно простой, но некоторые ингредиенты в нем нуждаются в достаточно длительной термической обработке. Если вы не хотите тратить на приготовление более пяти минут – следует воспользоваться следующей технологией.

Видео дня

Идея приготовления быстрого салата с апельсином и свеклой вместо винегрета опубликована на странице нутрициолога Валентины Федоровой (fedorova.valentyna) в Instagram. В сочетании с апельсином свекла совсем по-другому раскрывает свой вкус.

Ингредиенты:⁣⁣

свекла – 1 шт. (отварной или запеченный)⁣⁣⠀

апельсин – половинка

рукола – горсть

фета – 40 г

грецкие орехи – 1 ст..л.

семена (кунжут/льна/тыквы)⁣⁣ – 1 ч..л.

сок лимона⁣⁣

оливковое масло – 1 ст.л.⁣⁣⠀

соль, перец – по вкусу ⁣⁣⠀

Способ приготовления:

1. Нарезать свеклу и апельсин кубиками. ⁣⁣⠀

2. Добавить рукколу.

3. Положить кубики феты и измельченные орехи. ⁣⁣⠀

4. Посыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.

5. Хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: