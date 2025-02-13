Какой салат, кроме винегрета, приготовить из свеклы: блюдо за 5 минут без лишней мороки
Самое популярное блюдо со свеклой – это, конечно же, винегрет. Салат достаточно простой, но некоторые ингредиенты в нем нуждаются в достаточно длительной термической обработке. Если вы не хотите тратить на приготовление более пяти минут – следует воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления быстрого салата с апельсином и свеклой вместо винегрета опубликована на странице нутрициолога Валентины Федоровой (fedorova.valentyna) в Instagram. В сочетании с апельсином свекла совсем по-другому раскрывает свой вкус.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт. (отварной или запеченный)⠀
- апельсин – половинка
- рукола – горсть
- фета – 40 г
- грецкие орехи – 1 ст..л.
- семена (кунжут/льна/тыквы) – 1 ч..л.
- сок лимона
- оливковое масло – 1 ст.л.⠀
- соль, перец – по вкусу ⠀
Способ приготовления:
1. Нарезать свеклу и апельсин кубиками. ⠀
2. Добавить рукколу.
3. Положить кубики феты и измельченные орехи. ⠀
4. Посыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.
5. Хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: