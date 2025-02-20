Какой стороной ложить мясо на сковородку: мелочь, которая решает все

Многие думают, что самое важное в приготовлении мяса – это специи или способ маринования. Но опытные повара знают, что не менее немаловажную роль играет то, какой стороной кусок мяса окажется на горячей сковороде. Эта, казалось бы, незначительная деталь может оказать существенное влияние на вкус, текстуру и сочность готового блюда.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, какой стороной лучше выкладывать мясо на сковородку. Если положить продукт неправильно, он может получиться сухим или даже слишком жестким.

Почему это важно

Чтобы получить румяную корочку и сохранить сочность, мясо должно правильно жариться с самого начала. Большая ошибка – ложить кусок на сковороду бездумно, ведь его структура неоднородная: одна сторона может содержать больше жира, другая – быть мясистее.

Неправильный подход может привести к тому, что мясо не обжарится равномерно, а будет терять влагу, становясь сухим и пресным.

Какой стороной класть мясо на сковороду

Главное правило – всегда начинать жарку с той стороны, где больше жира.

Если кусок мяса имеет жировую прослойку, кладите его сначала жирной стороной вниз. Это позволит вытопить жир, который создаст натуральный эффект обжаривания в своем соке. Благодаря этому блюдо получит насыщенный вкус, а именно мясо останется сочным.

Если жир равномерно распределен, мясо следует класть той стороной, которая более гладкая и ровная. Именно она должна получить первый контакт с горячей поверхностью, чтобы появилась аппетитная корочка.

Нужно ли использовать масло

Для жарки свинины и баранины добавлять растительное масло не стоит. Эти виды мяса содержат достаточно собственного жира, который постепенно вытапливается во время приготовления. Если же речь идет о постном мясе, например, говядине или курином филе, следует использовать минимальное количество масла или сливочного масла.

Основные ошибки при жарке мяса

Укладывать мясо на холодную сковороду. Это помешает быстрому образованию корочки, удерживающей сок внутри.

Это помешает быстрому образованию корочки, удерживающей сок внутри. Переворачивать слишком рано. Мясо должно хорошо подрумяниться перед тем, как его перевернуть.

Мясо должно хорошо подрумяниться перед тем, как его перевернуть. Пережаривать. Длинная жарка на высоком огне делает мясо сухим и жестким.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: