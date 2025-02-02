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Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
573
Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

Пекинская капуста – овощ, который часто используют именно для приготовления салатов. С таким продуктом прекрасно сочетаются сыр и ветчина. Чтобы вкус получился действительно удачным, нужно правильно нарезать необходимые ингредиенты.

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Идея приготовления сытного салата из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Секрет вкуса в пикантной майонезной заправке с чесноком.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

Ингредиенты:

  • ветчина или балык – 300 г
  • пекинская капуста – 1 шт.
  • помидоры – 2-3 шт.
  • перец красный – 1 шт.
  • кукуруза консервированная – 300 г
  • сыр голландский – 200 г
  • майонез – 100 -200 г (зависим как вы любите)
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

1. Пекинскую капусту порезать мелко.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

2. Ветчину и сыр нарезать на прямоугольнички.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

3. Томаты и перец также тонкими слайсами.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

4. Добавить кукурузу.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

5. Для заправки майонез соединить с чесноком и солью.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

6. Добавить в салат и перемешать.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

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