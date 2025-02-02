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Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку
Пекинская капуста – овощ, который часто используют именно для приготовления салатов. С таким продуктом прекрасно сочетаются сыр и ветчина. Чтобы вкус получился действительно удачным, нужно правильно нарезать необходимые ингредиенты.
Идея приготовления сытного салата из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Секрет вкуса в пикантной майонезной заправке с чесноком.
Ингредиенты:
- ветчина или балык – 300 г
- пекинская капуста – 1 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- перец красный – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 300 г
- сыр голландский – 200 г
- майонез – 100 -200 г (зависим как вы любите)
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Пекинскую капусту порезать мелко.
2. Ветчину и сыр нарезать на прямоугольнички.
3. Томаты и перец также тонкими слайсами.
4. Добавить кукурузу.
5. Для заправки майонез соединить с чесноком и солью.
6. Добавить в салат и перемешать.
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