Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: добавьте оригинальную заправку

Пекинская капуста – овощ, который часто используют именно для приготовления салатов. С таким продуктом прекрасно сочетаются сыр и ветчина. Чтобы вкус получился действительно удачным, нужно правильно нарезать необходимые ингредиенты.

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Идея приготовления сытного салата из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram. Секрет вкуса в пикантной майонезной заправке с чесноком.

Ингредиенты:

ветчина или балык – 300 г

пекинская капуста – 1 шт.

помидоры – 2-3 шт.

перец красный – 1 шт.

кукуруза консервированная – 300 г

сыр голландский – 200 г

майонез – 100 -200 г (зависим как вы любите)

чеснок – 2-3 зубчика

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Пекинскую капусту порезать мелко.

2. Ветчину и сыр нарезать на прямоугольнички.

3. Томаты и перец также тонкими слайсами.

4. Добавить кукурузу.

5. Для заправки майонез соединить с чесноком и солью.

6. Добавить в салат и перемешать.

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