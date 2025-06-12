Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

Куриные сердечки – бюджетный субпродукт, из которого можно готовить настоящие кулинарные шедевры. Например, вкусный салат. Он удивит вас и своим вкусом, и внешним видом.

Видео дня

Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Ирины Онишкевич (iryna onyshkevych) в Instagram. Заправляется майонезом.

Ингредиенты:

куриные сердца – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

огурец (маринованный/квашеный) – 2-3 шт.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки отварить.

2. Лук измельчить.

3. Натереть морковь.

4. Разогреть сковородку с растительным маслом.

5. Пожарить сначала лук, а затем добавить морковь. Готовить до мягкости.

6. В конце добавить зубчик чеснока.

7. Перемешать и убрать с огня.

8. Огурцы нарезать полукольцами.

9. Соединить подготовленные ингредиенты в одной миске.

10. Добавить соль, перец, несколько ложек майонеза.

11. Хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: