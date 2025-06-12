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Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
1,4 т.
Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

Куриные сердечки – бюджетный субпродукт, из которого можно готовить настоящие кулинарные шедевры. Например, вкусный салат. Он удивит вас и своим вкусом, и внешним видом.

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Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Ирины Онишкевич (iryna onyshkevych) в Instagram. Заправляется майонезом.

Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

Ингредиенты:

  • куриные сердца – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • огурец (маринованный/квашеный) – 2-3 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

1. Куриные сердечки отварить.

2. Лук измельчить.

3. Натереть морковь.

Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

4. Разогреть сковородку с растительным маслом.

5. Пожарить сначала лук, а затем добавить морковь. Готовить до мягкости.

Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

6. В конце добавить зубчик чеснока.

7. Перемешать и убрать с огня.

Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

8. Огурцы нарезать полукольцами.

9. Соединить подготовленные ингредиенты в одной миске.

Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

10. Добавить соль, перец, несколько ложек майонеза.

11. Хорошо перемешать.

Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку

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