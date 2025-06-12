Какой вкусный салат приготовить с куриными сердечками для обеда: рецепт на скорую руку
Куриные сердечки – бюджетный субпродукт, из которого можно готовить настоящие кулинарные шедевры. Например, вкусный салат. Он удивит вас и своим вкусом, и внешним видом.
Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Ирины Онишкевич (iryna onyshkevych) в Instagram. Заправляется майонезом.
Ингредиенты:
- куриные сердца – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- огурец (маринованный/квашеный) – 2-3 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец – по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки отварить.
2. Лук измельчить.
3. Натереть морковь.
4. Разогреть сковородку с растительным маслом.
5. Пожарить сначала лук, а затем добавить морковь. Готовить до мягкости.
6. В конце добавить зубчик чеснока.
7. Перемешать и убрать с огня.
8. Огурцы нарезать полукольцами.
9. Соединить подготовленные ингредиенты в одной миске.
10. Добавить соль, перец, несколько ложек майонеза.
11. Хорошо перемешать.
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