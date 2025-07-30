Какой водой лучше поливать комнатные цветы: советы экспертов

Если вы ухаживаете за своими комнатными растениями точно так, как рекомендуют инструкции, а они все равно чувствуют себя не слишком хорошо, возможно, вы допускаете ошибку в выборе воды для полива. Качество жидкости очень важно для поддержания здоровья цветов.

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Просто набрать воды из крана и полить ею растения недостаточно. Как правильно выбирать и готовить воду, разбиралось издание Real Simple. За советами оно обратилось з профессиональным садовнику и ландшафтному дизайнеру.

Минусы водопроводной воды

Вы можете быть уверены, что вода, которая течет из вашего крана, точно не содержит токсинов или серьезных загрязнений. Впрочем, для полива растений она подходит не слишком хорошо. Проблема кроется в веществах для обеззараживания. Хлор и хлорамин в водопроводной воде могут нарушить микробиологию почвы, что особенно важно для органических и живых субстратов. Но это не единственная причина избегать водопроводной воды.

Она также содержит фтор, который может быть токсичным для растений и вызвать ожоги на кончиках листьев, изменение их цвета у чувствительных растений. А еще минералы жесткой воды, такие как кальций и магний, могут вызвать накопление солей в почве. Это затруднит усвоение питательных веществ корнями. Кроме того, высокий уровень pH может повлиять на доступность питательных веществ, особенно для растений, любящих кислую среду. К ним относятся, например, орхидеи.

Плюсы водопроводной воды

Тем не менее, довольно много видов комнатных растений хорошо себя чувствуют, даже если поливать их водопроводной водой. В таком случае переходить на другую жидкость для полива не стоит. Так вода из крана может быть даже лучшим выбором для растений, которые предпочитают щелочную среду. Например, для многих видов суккулентов и кактусов. Им также по душе высокая жесткость воды.

А вот мягкая и хорошо очищенная водопроводная вода подойдет вообще для большинства комнатных растений. Не очень уверены в ее качестве – наберите жидкость в достаточно большую емкость и поставьте отстаиваться на несколько дней. После этого аккуратно зачерпните верхние ее слои лейкой и полейте ваши вазоны.

Преимущества фильтрованной воды

Если у вас есть бытовой фильтр для воды – кувшин или встроенный в трубу – используйте для полива растений именно отфильтрованную жидкость. Она содержит меньше хлора, фтора и солей, которые могут быть вредными для цветов и нарушать микробиом почвы. На открытом воздухе хлор обычно связывается с почвой или вымывается, но в горшке он может накапливаться, вызывая некоторые проблемы. Поэтому, по возможности, отдавайте предпочтение именно поливу отфильтрованной водой.

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