Какому предмету не хватает пары? Запутанная головоломка

Многие исследователи отмечают, что наша способность концентрировать внимание в последнее время сильно пострадала, и каждому из нас стоит развивать ее самостоятельно. Помочь в этом могут обычные головоломки, которые мы часто считаем просто детской игрой.

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На самом деле эти задачки для малышей были созданы специально для того, чтобы развивать у них когнитивные навыки, с чем рни неплохо справляются даже для взрослых игроков. Именно такую головоломку предлагает сегодня вам OBOZ.UA. Ваша задача – проанализировать изображение и определить, какому предмету на нем не хватает пары. Попробуйте справиться с задачей за 5 секунд или меньше.

Головоломки – это загадки или ребусы, которые предназначены для того, чтобы бросить вызов вашему уму и побудить вас учиться думать не шаблонно, находить креативные решения. Они часто требуют подходов к проблемам с новой точки зрения, заставляют нас искать альтернативные решения. Активное решение головоломок укрепляет нейронные связи, потенциально замедляя возрастное снижение памяти. А еще такие задачи способны даже уменьшать стресс, ведь по сути являются формой развлечения.

Именно поэтому посвятите немножко своего времени этой картинке. На ней вы видите накрытый на две персоны стол. Визуальная нагрузка на игрока в ней ложится немалая, ведь мы видим перед собой много деталей. И не так просто сконцентрироваться на том, чтобы найти предмет без пары, еще и успеть за 5 секунд.

Если вы не справились с этой игрой, не расстраивайтесь. Просто каждый день возвращайтесь к нам за новыми задачками. А ответ на эту ищите на подсказке ниже. На ней специальным образом выделена бутылка кетчупа. Именно он не имеет пары на этом столе.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрую головоломку, на которой нужно было найти логическую ошибку.

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