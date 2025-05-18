Какую обувь носить с джинсами летом: неожиданные варианты для модного образа

Лето – сезон легкости, солнца и обновленных стилистических решений. И хотя джинсы традиционно ассоциируются с демисезонным гардеробом, они давно стали универсальным элементом, который легко адаптируется к жаркой погоде. Главное – правильно подобрать обувь.

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Возможно, кроссовки уже немного надоели, а мокасины кажутся слишком закрытыми для жаркого дня. Самое время посмотреть в сторону трендовых вариантов обуви, которые отлично сочетаются с денимом – от классических сандалий до изящных туфель на каблуке. Эксперты обнародовали актуальные идеи.

Birkenstock

Сандалии Birkenstock с двойными ремешками давно стали синонимом повседневной расслабленности. Этим летом они снова на пике популярности, особенно в сочетании с джинсами широкого кроя. Простые биркенштоки отлично сочетаются и с базовыми майками, и с oversize-рубашками. Выбирайте классический нейтральный цвет или экспериментируйте с насыщенными оттенками.

Туфли на ремешках

Если вы хотите поднять джинсовый образ на новый уровень, обратите внимание на сандалии или босоножки на каблуке с тонкими ремешками. Они добавляют образу элегантности, сохраняя при этом легкость и летнее настроение. Такая обувь особенно хорошо сочетается с узкими джинсами или моделями с высокой талией, а также со светлыми оттенками денима.

Вьетнамки

Иногда лучшее решение – самое простое. Скромные шлепанцы без декора – это тренд, который вернулся к нам вместе с волной минимализма. Они прекрасно сочетаются с джинсами-клеш, прямым кроем или даже рваным денимом.

Классические шлепанцы

Этот вариант – золотая середина между практичностью и элегантностью. Классика добавляет женственности, не теряя удобства. Такие шлепанцы удачно дополнят джинсы прямого или слегка укороченного кроя, а в паре с льняной рубашкой создадут утонченный, но непринужденный образ.

Сандалии с ремешком на щиколотке

Эта обувь – настоящая находка для тех, кто любит детали. Сандалии с тонкими ремешками вокруг щиколотки добавляют динамики и акцента. Особенно эффектно они смотрятся со свободным или "многослойным" денимом, а также с топами в бохо-стиле – вышитыми, кружевными, легкими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, с чем можно сочетать рубашку летом.

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