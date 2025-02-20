Календарь стрижек на март: в какие дни идти к парикмахеру

Правильно подобранная прическа может подчеркнуть красоту и стиль каждой женщины. Важно, чтобы она гармонировала с цветом глаз, тоном кожи и даже одеждой.

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Распространено мнение, что фазы Луны могут влиять на состояние волос, поэтому многие люди планируют стрижки и другие процедуры ухода за волосами в соответствии с лунным календарем. Согласно этой теории, определенные периоды лунного цикла благоприятны для стрижки, чтобы стимулировать рост волос, увеличить его объем или улучшить общее состояние.

Лунный календарь стрижек на март 2025

7 марта: Стрижка в этот день укрепит волосы и повысит самооценку.

Стрижка в этот день укрепит волосы и повысит самооценку. 11 марта: Идеально для тех, кто хочет ускорить рост волос.

Идеально для тех, кто хочет ускорить рост волос. 13 марта: Оздоровительные процедуры принесут максимальную пользу, а стрижка придаст густоты.

14 марта: Любые процедуры с волосами будут удачными.

Любые процедуры с волосами будут удачными. 16 марта: Хороший день для легких и воздушных укладок.

Хороший день для легких и воздушных укладок. 20 марта: Удачно пройдут абсолютно все процедуры с волосами.

Удачно пройдут абсолютно все процедуры с волосами. 21 марта: Лучший день для стрижки в марте.

Лучший день для стрижки в марте. 23 марта: Стрижка сделает волосы более густыми и здоровыми.

Стрижка сделает волосы более густыми и здоровыми. Все субботы марта также считаются благоприятными для стрижки днями.

Когда красить волосы в марте

12 марта: Покраска, мелирование, тонирование и окраска седины будут особенно удачными.

Покраска, мелирование, тонирование и окраска седины будут особенно удачными. 13 марта: Особенно удачным будет окрашивание в светлые оттенки.

Особенно удачным будет окрашивание в светлые оттенки. 14 марта: Можно смело окрашивать седину.

16 марта: Хороший день для окрашивания волос.

Хороший день для окрашивания волос. 20 марта: Результат покраски будет отличным.

Когда не желательно стричь волосы

3 марта: Луна в Стрельце сделает волосы ломкими и непослушными, а укладки не продержатся долго. 8 марта: 28-й лунный день считается неудачным для стрижки, волосы могут стать тусклыми и ломкими. 10 марта: Воздействие Рыб ослабит волосы, химические процедуры и стрижка могут нанести вред. 17 марта: Волосы быстро отрастут, но станут непослушными, покраска также не рекомендуется. 19 марта: Под влиянием Рака волосы будут непослушными, стрижка может навредить здоровью, красить можно только натуральными красителями. 29 марта: Лунный календарь не рекомендует посещать парикмахерскую, особенно для химической завивки. Также не стоит делать сложные прически в пятницу, поскольку результат будет непредсказуем.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие прически вернулись в моду 2025 года.

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