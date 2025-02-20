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Календарь стрижек на март: в какие дни идти к парикмахеру

Елена Былим
NewsLife
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Календарь стрижек на март: в какие дни идти к парикмахеру

Правильно подобранная прическа может подчеркнуть красоту и стиль каждой женщины. Важно, чтобы она гармонировала с цветом глаз, тоном кожи и даже одеждой.

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Распространено мнение, что фазы Луны могут влиять на состояние волос, поэтому многие люди планируют стрижки и другие процедуры ухода за волосами в соответствии с лунным календарем. Согласно этой теории, определенные периоды лунного цикла благоприятны для стрижки, чтобы стимулировать рост волос, увеличить его объем или улучшить общее состояние.

Лунный календарь стрижек на март 2025

Календарь стрижек на март: в какие дни идти к парикмахеру
  • 7 марта: Стрижка в этот день укрепит волосы и повысит самооценку.
  • 11 марта: Идеально для тех, кто хочет ускорить рост волос.
  • 13 марта: Оздоровительные процедуры принесут максимальную пользу, а стрижка придаст густоты.
  • 14 марта: Любые процедуры с волосами будут удачными.
  • 16 марта: Хороший день для легких и воздушных укладок.
  • 20 марта: Удачно пройдут абсолютно все процедуры с волосами.
  • 21 марта: Лучший день для стрижки в марте.
  • 23 марта: Стрижка сделает волосы более густыми и здоровыми.
  • Все субботы марта также считаются благоприятными для стрижки днями.

Когда красить волосы в марте

Календарь стрижек на март: в какие дни идти к парикмахеру
  • 12 марта: Покраска, мелирование, тонирование и окраска седины будут особенно удачными.
  • 13 марта: Особенно удачным будет окрашивание в светлые оттенки.
  • 14 марта: Можно смело окрашивать седину.
  • 16 марта: Хороший день для окрашивания волос.
  • 20 марта: Результат покраски будет отличным.

Когда не желательно стричь волосы

Календарь стрижек на март: в какие дни идти к парикмахеру
  1. 3 марта: Луна в Стрельце сделает волосы ломкими и непослушными, а укладки не продержатся долго.
  2. 8 марта: 28-й лунный день считается неудачным для стрижки, волосы могут стать тусклыми и ломкими.
  3. 10 марта: Воздействие Рыб ослабит волосы, химические процедуры и стрижка могут нанести вред.
  4. 17 марта: Волосы быстро отрастут, но станут непослушными, покраска также не рекомендуется.
  5. 19 марта: Под влиянием Рака волосы будут непослушными, стрижка может навредить здоровью, красить можно только натуральными красителями.
  6. 29 марта: Лунный календарь не рекомендует посещать парикмахерскую, особенно для химической завивки.
  7. Также не стоит делать сложные прически в пятницу, поскольку результат будет непредсказуем.

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