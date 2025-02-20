Календарь стрижек на март: в какие дни идти к парикмахеру
Правильно подобранная прическа может подчеркнуть красоту и стиль каждой женщины. Важно, чтобы она гармонировала с цветом глаз, тоном кожи и даже одеждой.
Распространено мнение, что фазы Луны могут влиять на состояние волос, поэтому многие люди планируют стрижки и другие процедуры ухода за волосами в соответствии с лунным календарем. Согласно этой теории, определенные периоды лунного цикла благоприятны для стрижки, чтобы стимулировать рост волос, увеличить его объем или улучшить общее состояние.
Лунный календарь стрижек на март 2025
- 7 марта: Стрижка в этот день укрепит волосы и повысит самооценку.
- 11 марта: Идеально для тех, кто хочет ускорить рост волос.
- 13 марта: Оздоровительные процедуры принесут максимальную пользу, а стрижка придаст густоты.
- 14 марта: Любые процедуры с волосами будут удачными.
- 16 марта: Хороший день для легких и воздушных укладок.
- 20 марта: Удачно пройдут абсолютно все процедуры с волосами.
- 21 марта: Лучший день для стрижки в марте.
- 23 марта: Стрижка сделает волосы более густыми и здоровыми.
- Все субботы марта также считаются благоприятными для стрижки днями.
Когда красить волосы в марте
- 12 марта: Покраска, мелирование, тонирование и окраска седины будут особенно удачными.
- 13 марта: Особенно удачным будет окрашивание в светлые оттенки.
- 14 марта: Можно смело окрашивать седину.
- 16 марта: Хороший день для окрашивания волос.
- 20 марта: Результат покраски будет отличным.
Когда не желательно стричь волосы
- 3 марта: Луна в Стрельце сделает волосы ломкими и непослушными, а укладки не продержатся долго.
- 8 марта: 28-й лунный день считается неудачным для стрижки, волосы могут стать тусклыми и ломкими.
- 10 марта: Воздействие Рыб ослабит волосы, химические процедуры и стрижка могут нанести вред.
- 17 марта: Волосы быстро отрастут, но станут непослушными, покраска также не рекомендуется.
- 19 марта: Под влиянием Рака волосы будут непослушными, стрижка может навредить здоровью, красить можно только натуральными красителями.
- 29 марта: Лунный календарь не рекомендует посещать парикмахерскую, особенно для химической завивки.
- Также не стоит делать сложные прически в пятницу, поскольку результат будет непредсказуем.
OBOZ.UA предлагает узнать, какие прически вернулись в моду 2025 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.