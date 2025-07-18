Каналы, как в Венеции, но меньше людей: куда поехать в Нидерландах

Спрятанный в спокойной провинции Оверейсел, Гитхорн, который часто называют "Венецией Нидерландов", предлагает спокойный отдых всего в нескольких минутах езды от Амстердама. Это живописное село с волшебной сетью каналов и старинными домами с соломенными крышами предлагает спокойную альтернативу шумным улицам Венеции.

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В отличие от переполненных туристических центров Амстердама или Роттердама, Гитхорн остается относительно неоткрытой жемчужиной. Его очарование заключается в простоте, водные пути пролегают сквозь пышную зелень и исторические дома.

Для тех, кто ищет спокойного отдыха, Гитхорн — это обязательное место для посещения, которое воплощает суть очарования голландской сельской местности. Этим летом он манит путешественников, желающих исследовать тихую сторону Нидерландов, уверяет издание Travel Off Path.

Живописные каналы и спокойный отдых

Гитхорн, где официально проживает всего 2805 человек, значительно меньше итальянской Венеции, но не менее очаровательный. Это идеальное место для однодневной поездки, особенно если вы хотите избежать шумных толп больших городов.

Исторический центр Гитхорна, где сосредоточены основные каналы и пешеходные зоны, почти полностью свободен от автомобилей, что позволяет наслаждаться тишиной и покоем. Когда-то местные жители передвигались исключительно на лодках по многочисленным болотам, на которых построен поселок, ведь дорог здесь не было. Теперь, кроме водных путей, Гитхорн предлагает и велосипедные дорожки, что позволяет исследовать его на велосипеде.

Лучший способ почувствовать атмосферу Гитхорна – это путешествие по воде. Многочисленные каналы и небольшие озера образовались в результате добычи торфа. Туристы могут арендовать так называемую "лодку-шепот" – ручную или электрическую – стоимость которой колеблется от 12 до 15 евро (580-720 грн). Также доступны экскурсии по каналам с гидом.

Во время водной прогулки вы сможете полюбоваться традиционными голландскими домами с соломенными крышами, которые почти не изменились за века, а также ухоженными цветочными садами. Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, есть пешеходный маршрут, который начинается в поселке и тянется по сельской местности, хотя для полного охвата маршрута (почти 15 км) рекомендуется арендовать велосипед или скутер.

Отдых в Гитхорне

Гитхорн идеально подходит для "отдыха", где можно просто наблюдать за жизнью, попивая прохладное пиво на террасе одного из уютных кафе. Здесь вы найдете такие заведения, как De Grachthof с его привлекательной террасой, выходящей на канал, или кафе-ресторан Sloothaak, где можно попробовать региональные деликатесы, такие как блины с яблоками и сиропом или копченый угорь по доступным ценам.

Кроме отдыха, Гитхорн также предлагает возможности для культурного обогащения. Посетите музей Old Maat Uus, расположенный в старом фермерском доме. Этот музей является настоящей "капсулой времени", отражающей жизнь в сельской местности Нидерландов сто лет назад. Вход в него стоит 4 евро (195 грн). Для ценителей автомобилей есть Histomobil – музей с большой коллекцией классических авто и старинных карет.

Как добраться до Гитхорна

Большинство туристов, стремящихся посетить Гитхорн, выбирают организованные экскурсии, считая их более удобными и менее хлопотными по сравнению с самостоятельным пользованием общественным транспортом. Цены на такие туры начинаются от 79 долларов (3300 грн) и позволяют избежать пересадок между поездами и автобусами, предлагая прямую поездку продолжительностью около 1 часа 25 минут.

Если же вы предпочитаете самостоятельное путешествие, то сначала необходимо добраться до Стенвейка – ближайшего муниципалитета с железнодорожной станцией. Со станции Стенвейк можно пересесть на автобусный маршрут 70 (в направлении Zwartsluis) или 270 (доступен только в высокий сезон) и выйти на остановках Dominee Hylkemaweg или Giethoorn Centrum. Стоимость проезда в одну сторону общественным транспортом колеблется от до 35 евро (1700 грн).

OBOZ.UA ранее писал о появлении нового острова вблизи Венеции, который ранее скрывался под водой.

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