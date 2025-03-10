Картофель по-французски с курицей: идеальный вариант обеда для всей семьи
Картофель по-французски с курицей – это замечательное блюдо, которое станет отличным вариантом сытного обеда для всей семьи. Сочетание нежного мяса, мягкого картофеля, сочных помидоров и расплавленного сыра делает эту запеканку невероятно аппетитной. Готовится она очень просто, а ингредиенты всегда найдутся на кухне.
Идея приготовления картофеля по-французски с курицей опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Такого обеда хватит для всех.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- картофель – 800 г
- помидоры – 2 шт.
- твердый сыр – 150 г
- майонез – 100 мл.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 50 мл.
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- растительное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте кубиками, посолите, поперчите и перемешайте хорошо.
2. Очистите картофель и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте соль, перец и перемешайте.
3. Нарежьте помидоры кольцами или полукольцами.
4. На смазанную маслом форму выложите кусочки курицы ровным слоем.
5. Сверху выложите слой картофеля, немного посолите, поперчите и сделайте сеточку из майонеза.
6. Следующим слоем выложите нарезанные помидоры, также немного посолите, поперчите и снова нанесите тонкий слой майонеза.
7. Повторите слой картофеля, снова посолите, поперчите и добавьте майонез.
8. Приготовление заливки: В миске взбейте яйца с щепоткой соли, добавьте молоко и снова перемешайте. Полученной смесью равномерно полейте картофель.
9. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и выпекайте 50 минут.
10. Через 50 минут посыпьте блюдо натертым сыром и запекайте еще 5 минут, пока творог не расплавится и не образует румяную корочку.
11. Дайте блюду немного охладиться, разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.
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