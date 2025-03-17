Кейт Мосс, Джиджи Хадид и Рози Хантингтон-Уайтли выбрали подходящую ко всему куртку: фото образов

Начало весны – это время, когда мы с радостью сбрасываем с себя тяжелые пальто и пуховики и переходим на более легкую одежду. И плюс весенних курток в том, что они могут быть очень универсальными.

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Это убедительно доказали сразу три знаменитости, которые выбрали для себя модную в этом сезоне укороченную модель – Кейт Мосс, Джиджи Хадид и Рози Хантингтон-Уайтли. Они выбрали три разных варианта такой куртки и показали, как ее можно удачно застилизовать.

Так Кейт Мосс предпочла вариацию на тему кожаной косухи. Этот довольно агрессивный элемент одежды она соединила с более мягкими и деликатными вещами. Под короткую куртку она надела полупрозрачный топ и атласные шорты с кружевом, напоминающие деликатное нижнее белье. А вот дерзости ее образ прибавляли сетчатые колготки и выразительные ботильоны с металлическими элементами. Несмотря на то, что Мосс создала монохромный черный лук, скучным его назвать точно было нельзя.

Джиджи Хадид тоже предпочла черный образ. И тоже выбрала для себя кожаную куртку. Однако на ней была более объемная модель классического кроя с отложным воротничком. Свою куртку Хадид соединила с укороченными прямыми джинсами высокой посадки. Чтобы сделать силуэт более интересным, она заправила куртку в джинсы и дополнила ансамбль грубыми лоферами.

А вот Рози Хантингтон-Уайтли появилась на ряде мероприятий в Париже в укороченной атласной куртке-бомбере Saint Laurent цвета хаки, которую соединила с кожаной юбкой-карандашом. Подкатанные рукава создавали драматический объем, контрастировавший со строгим силуэтом юбки. Образ модели получился игривым и немного спортивным.

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