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Кендалл Дженнер показала, какие цвета идеальны на осень для блондинок

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Кендалл Дженнер показала, какие цвета идеальны на осень для блондинок

Теплые пастельные оттенки приходят на смену ярким летним цветам. Пора доставать любимые тренчи, жакеты и теплые свитера. Важно выбирать стиль, который подходит именно вам, но если вы следите за модой, то захотите знать, какие цвета сейчас в тренде.

Видео дня

Модель Кендалл Дженнер вдохновила индустрию моды своим новым сезонным стилем. Звезда сочетает непринужденный casual со свежими трендами и яркими акцентами.

Дженнер показала, как гардероб может выгодно подчеркивать внешность и дополнить ее новый цвет волос. В прошлом она традиционно тяготела к нейтральным оттенкам, в частности черному, белому, темно-синему и джинсовому, но теперь, светлый тон волос поощряет к экспериментам.

Дженнер учла тенденции моды, чтобы дополнить золотистые пряди, и показала, как выглядит идеальная осенняя цветовая гамма для блондинок.

Прохладный серый

Кендалл Дженнер показала, какие цвета идеальны на осень для блондинок

Первый стильный лук состоит из серого жакета, черного топа, синих джинсов, черных балеток и черной сумки.

Дженнер использовала этот оттенок светло-серого, чтобы придать свежую энергию своему осеннему наряду. Она создала стильный образ – цвета работают вместе, чтобы создать целостную палитру, подчеркивающую ее вид даже в пасмурные месяцы.

Шоколадно-коричневый

Кендалл Дженнер показала, какие цвета идеальны на осень для блондинок

Черный часто кажется слишком контрастным цветом для блондинок. Идеальным выбором станет шоколадно-коричневый оттенок. Дженнер заменила свое фирменное маленькое черное платье на насыщенное коричневое, создав шикарный осенний образ.

Ярко-красный

Кендалл Дженнер показала, какие цвета идеальны на осень для блондинок

Красный – один из немногих цветовых трендов, который подходит абсолютно всем. Ярко-красное платье придало игривости и создало выигрышный контраст со светлыми прядями.

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