Кендалл Дженнер показала, какие цвета идеальны на осень для блондинок

Теплые пастельные оттенки приходят на смену ярким летним цветам. Пора доставать любимые тренчи, жакеты и теплые свитера. Важно выбирать стиль, который подходит именно вам, но если вы следите за модой, то захотите знать, какие цвета сейчас в тренде.

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Модель Кендалл Дженнер вдохновила индустрию моды своим новым сезонным стилем. Звезда сочетает непринужденный casual со свежими трендами и яркими акцентами.

Дженнер показала, как гардероб может выгодно подчеркивать внешность и дополнить ее новый цвет волос. В прошлом она традиционно тяготела к нейтральным оттенкам, в частности черному, белому, темно-синему и джинсовому, но теперь, светлый тон волос поощряет к экспериментам.

Дженнер учла тенденции моды, чтобы дополнить золотистые пряди, и показала, как выглядит идеальная осенняя цветовая гамма для блондинок.

Прохладный серый

Первый стильный лук состоит из серого жакета, черного топа, синих джинсов, черных балеток и черной сумки.

Дженнер использовала этот оттенок светло-серого, чтобы придать свежую энергию своему осеннему наряду. Она создала стильный образ – цвета работают вместе, чтобы создать целостную палитру, подчеркивающую ее вид даже в пасмурные месяцы.

Шоколадно-коричневый

Черный часто кажется слишком контрастным цветом для блондинок. Идеальным выбором станет шоколадно-коричневый оттенок. Дженнер заменила свое фирменное маленькое черное платье на насыщенное коричневое, создав шикарный осенний образ.

Ярко-красный

Красный – один из немногих цветовых трендов, который подходит абсолютно всем. Ярко-красное платье придало игривости и создало выигрышный контраст со светлыми прядями.

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