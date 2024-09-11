Кендалл Дженнер вернула в моду легендарную стрижку пикси-шегги: кому подойдет

Из всего семейства Кардашьян-Дженнер Кендалл, наверное, имеет самый неизменный стиль – она предпочитает длинные и гладкие прямые волосы, которые в основном носит распущенными, но иногда укладывает в зависимости от ситуации. Однако даже она иногда любит эксперименты.

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Как пишет издание Marie Claire, для рекламной кампании Calvin Klein модель выбрала короткую стрижку пикси-шегги. Она как раз сейчас возвращается в моду.

В прошлый раз такая стрижка была на пике в девяностые. Тогда ее носили звезды первой величины – Хелли Берри, Вайнона Райдер или Камерон Диас. Все они предпочитали короткие хаотически взлохмаченные пряди. Сейчас такую стрижку носит мать Кендалл – Крис Дженнер. Прическа создает образ одновременно смелой и уверенной в себе женщины.

В этот осенний сезон пикси-шегги снова входит в тренды. Парикмахеры-стилисты говорят, что она подойдет любому типу волос. Главное выбрать правильный вариант прически.

Так ассиметричная стрижка с текстурированными, постриженными слоями прядями потребует минимального ухода. Чтобы ее уложить, достаточно взбить мокрые волосы руками с нанесенным на пальцы стайлингом.

Обладательницам тонких и волнистых волос подойдет вариант с филированием концов. Такая стрижка тоже будет хорошо лежать сама по себе. И при этом подчеркнет естественную текстуру шевелюры.

Еще один плюс хорошо выполненной пикси-шегги состоит в том, что она не нуждается в частом обновлении. Короткие пряди не секутся в течение длительного времени и, отрастая, не теряют формы, а придают прическе новый интересный вид.

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