Kia протестировала новое авто: чем особенный хэтчбек EV4

Южнокорейский автоконцерн Kia продолжает расширять свою линейку электромобилей. Так недавно на тестах был замечен прототип хэтчбека Kia EV4.

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Как пишет издание Autoexpress, хэтчбек будет представлен вместе с версией седана ориентировочно в следующем году. И в сети уже есть немало информации о нем.

Работать EV4 будет на полностью электрической платформе Kia e-GMP, скорее всего, с меньшей электрической системой, чем рассчитанная на 400 В в новом EV3. Размеры аккумуляторов также, вероятно, будут сопоставимы с EV3, и будут иметь комбинацию вариантов 58,3 кВтч и 81,4 кВтч. Они будут приводить в движение один электродвигатель мощностью около 200 л. Варианты с двумя двигателями находятся в разработке.

EV4 также должен иметь схожие возможности зарядки, которые в EV3 оцениваются в 102 кВт для меньшей батареи и 128 кВт для большей. В обоих случаях заряд от 10 до 80% должен занимать примерно 30 минут.

Уже доступный EV3 и новинка EV4 будут отличаться дизайном и пропорциями. Последняя модель получит более низкий кузов и более обтекаемый профиль. На концепте уже можно было разглядеть гораздо более низкий нос и более наклонный угол ветрового стекла. Эти элементы не только изменят эстетику, но и улучшат аэродинамический эффект.

В интерьере Kia также продолжит придерживаться первоначального тренда. Его украсят мягкими на ощупь материалами и простой чистой архитектурой приборной панели. В салоне разместят три разных сенсорных дисплея, которые объединят в одну панель шириной 30 дюймов. С нее будет осуществляться управление всем – от отопления и вентиляции до информационно развлекательной системы автомобиля и технологий помощи водителя.

Точной даты выхода на рынок Kia EV4 пока нет. Так же неизвестна ее будущая цена.

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