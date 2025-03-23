Кинолог назвал породы собак, которые подойдут для трудоголиков

Для многих любителей собак оставлять своего пушистого друга дома друга на долгие часы может быть стрессом. Тревога разлуки, деструктивное поведение и чрезмерный лай являются распространенными проблемами, когда собаки проводят слишком много времени наедине.

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Однако, по словам Вилла Атертона, специалиста по клиническому поведению собак (MSc), который делится своим опытом в TikTok, выбор правильной породы может иметь большое значение. Да, он назвал породы, которые идеально подойдут для людей, постоянно на работе.

Хорт

Лучшая рекомендация Атертона для людей, работающих много часов, – хорт. Несмотря на свою репутацию скоростных гонщиков, эти собаки удивительно ленивы, если не на трассе.

"Вопреки распространенному мнению, им вообще не нужно много упражнений. Они очень ленивые собаки, они очень тихие собаки, и если вы научите их основам, они с удовольствием успокоятся и отсидят день, пока вас нет", – объясняет он.

Английский бульдог

Если вы ищете габаритную собаку, английский бульдог – еще один отличный вариант. Как и борзые, бульдоги любят отдыхать и не требуют многих физических занятий.

Эти милые собаки, как правило, спят большую часть дня, что делает их идеальными для людей с напряженным рабочим графиком. Просто помните об их проблемах со здоровьем, особенно о дыхании и увеличении веса.

Бульмастиф

Для тех, кто предпочитает большие или гигантские породы, Атертон предлагает бульмастифа. В отличие от очень активных рабочих собак, нуждающихся в постоянной стимуляции, бульмастифы от природы независимы.

Бульмастифы настроены на защиту и инстинктивно охраняют свои дома, что дает им цель, пока их владельцев нет.

Бассет хаунд

Благодаря своим обвисшим ушам и непринуждённому характеру бассет-хаунды известны как одна из самых самодостаточных пород собак. Они проводят большую часть дня во сне и с удовольствием отдыхают в ожидании возвращения своих хозяев. Бассет-хаунды "очаровательны, терпеливы и сдержанны", что делает их замечательными домашними животными для занятых людей.

Акита

Акиты традиционно охотничьи собаки, но также известны своей независимостью. Они не прочь долгое время оставаться наедине, если их должным образом научили. Они волевые и бесстрашные, что также делает их отличными сторожевыми собаками. Однако им нужна ранняя социализация, чтобы убедиться, что они хорошо себя ведут, когда остаются наедине.

Чау-чау

Этих пушистых компаньонов часто описывают как "кошачьих" из-за их независимого характера. Они известны своим низким уровнем тревоги при разлуке, что означает, что они не будут слишком расстраиваться, когда останутся наедине. Однако они не являются наиболее ласковой породой, поэтому они могут быть не самым лучшим выбором, если вы ищете приятного компаньона.

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