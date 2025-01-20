Кинолог назвал три породы собак, которых точно никогда не держал бы дома
Профессиональный кинолог Гаррет Винг назвал три породы собак, которыми он "никогда бы не владел" из-за их размера, запаха и темперамента.
Он поделился коротким видео на YouTube-канале American Standard Dog Training, в котором рассказал о недостатках этих пород.
Среднеазиатская овчарка
Среднеазиатские овчарки - это рабочие собаки, одновременно смелые, трудолюбивые и умеющие защищать своих хозяев.
Порода сторожевых собак традиционно используется для охраны стад овец и коз. Но так как наличие стада сейчас большая редкость, то эта порода мало кому пригодится.
Бладхаунд
Вторым в списке Гаррета был бладхаунд – большая гончая собака, которую разводят для охоты на оленей, кабанов и кроликов.
Порода может отслеживать человеческие запахи на очень больших расстояниях, независимо от того, являются ли они новыми или старыми. Породы часто используются правоохранительными органами.
Однако Гаррет сказал, что у этой породы "жирная кожа", из-за чего они могут "воняться".
Чихуахуа
Третьей в списке стала чихуахуа. Мексиканская порода собак является самой маленькой в мире и известна как "болонная собака".
Порода известна тем, что часто начинает лаять и агрессировать на больших собак. Их тоже трудно дрессировать.
Гаррет сказал: "Если бы мне нужен был трехкилограммовый демон из подземного мира, не имеющий другой цели, кроме как сидеть у меня на коленях и кусать все, что попадает на радиус трех футов от меня, тогда я бы взял чихуахуа", – сказал он. кинолог.
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