Китайский Новый год 2025: когда его отмечать и как праздновать?

Большая часть планеты отмечает Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, но в некоторых странах его празднуют в другое время. Например, в Китае дата Нового года не является постоянной и определяется фазами луны.

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Когда в Китае наступит Новый год 2025 и какому животному он посвящен, рассказывает OBOZ. UA.

Когда в Китае будут праздновать Новый год 2025

В Китае все не так, как везде. Это касается и празднования Нового года, для которого в китайском календаре нет постоянной даты. Ее определяет время наступления второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. В 2024-м году оно совпало с 21 декабря.

Таким образом новый 2025 год китайцы будут праздновать 29 января. Кстати, по местному летоисчислению это 4722 год, который завершится 16 февраля 2026 года.

К сведению, жители "поднебесной" так любят Новый год, что празднуют его в течение двух недель.

Какому животному в Китае посвящен 2025 год

Каждый год в Китае посвящен определенным тотемным животным. Так, символом 2024-го был Зеленый Деревянный Дракон, а следующий 2025 пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, символизирующей гибкость, интуицию и способность к адаптации.

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