'Код 'Сикора': вышел тизер украинского фильма об одной из самых выдающихся операций ГУР

Украинское кино активно взялось за тему героической обороны нашего государства от российских оккупантов. И уже в следующем году на экраны должен выйти фильм "ГУР: Код "Сикора", созданный в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

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Первый тизер ленты опубликовала на своем YouTube-канале компания B&H Film Distribution, которая занимается ее дистрибуцией. Кроме того, тизер показали во время специального мероприятия кинорынка Каннского кинофестиваля.

Главную роль в ленте играет актер, режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев. На экране он воплощает героя по имени Максим – пилота военного вертолета Ми-8 с позывным "Сикора", офицера ГУР. В описании ленты говорится: "Воспитанный дедом-военным, Максим с детства привык действовать по моральным ориентирам, а не по принуждению. Когда начинается полномасштабная война, он не сразу бросается в бой. Но после зверств российских военных в Буче, Ирпене и в Донецкой области, он больше не может молчать".

Сюжет ленты пока держится в секрете, однако известно, что она расскажет об одной из самых выдающихся спецопераций украинского военного разведуправления. Максим "Сикора", которого называют гением стратегии, станет одним из ключевых участников этой операции. Тизер утверждает, что фильм снят по реальным событиям.

"Перед зрителем предстает история не только войны, но и внутренней трансформации человека, который ежедневно сталкивается с выбором – остаться в стороне или стать тем, кто сопротивляется", – так описали свою ленту авторы картины.

Сейчас точная дата премьеры фильма "ГУР: Код "Сикора" не называется. Известно лишь, что она должна стартовать в прокате в 2026 году.

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