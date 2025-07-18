Кофе будет намного освежающим: чем заменить молоко
Ледяной латте с овсяным молоком и, возможно, каплей ванили – это, пожалуй, самый изысканный кофе, который можно себе представить.
Но есть еще более вкусные варианты, которые вы точно еще не пробовали. Автор Express Сидни Эанс рассказала о рецепте кофе с тоником, который точно вас удивит.
Согласно блогу European Coffee Trip, напиток впервые появился в меню кофейни Koppi Roasters в Хельсингборге в 2007 году, где он официально получил название Kaffe&Tonic, и с тех пор стал популярным во всем мире.
"Вместо того, чтобы добавлять молоко к моему обычному латте со льдом посреди дня, я попробовала добавить тоник и была удивлена тем, насколько вкусным и освежающим он был на вкус", – рассказала автор.
Тоник слегка сладкий и газированный, что дополняет горечь двойного эспрессо и превращает напиток.
К этому напитку также рекомендуют добавлять ломтик лайма или грейпфрута.
Как приготовить кофе с тоником
Наполните стакан льдом и налейте тоник примерно наполовину. Вы можете долить его позже, если хотите, на свое усмотрение.
Дайте этому настояться и остыть, пока готовите эспрессо. Сделайте двойной эспрессо и осторожно налейте его в бокал, перемешав перед употреблением. По желанию добавьте ломтик лайма и наслаждайтесь.
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