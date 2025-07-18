Кофе будет намного освежающим: чем заменить молоко

Ледяной латте с овсяным молоком и, возможно, каплей ванили – это, пожалуй, самый изысканный кофе, который можно себе представить.

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Но есть еще более вкусные варианты, которые вы точно еще не пробовали. Автор Express Сидни Эанс рассказала о рецепте кофе с тоником, который точно вас удивит.

Согласно блогу European Coffee Trip, напиток впервые появился в меню кофейни Koppi Roasters в Хельсингборге в 2007 году, где он официально получил название Kaffe&Tonic, и с тех пор стал популярным во всем мире.

"Вместо того, чтобы добавлять молоко к моему обычному латте со льдом посреди дня, я попробовала добавить тоник и была удивлена тем, насколько вкусным и освежающим он был на вкус", – рассказала автор.

Тоник слегка сладкий и газированный, что дополняет горечь двойного эспрессо и превращает напиток.

К этому напитку также рекомендуют добавлять ломтик лайма или грейпфрута.

Как приготовить кофе с тоником

Наполните стакан льдом и налейте тоник примерно наполовину. Вы можете долить его позже, если хотите, на свое усмотрение.

Дайте этому настояться и остыть, пока готовите эспрессо. Сделайте двойной эспрессо и осторожно налейте его в бокал, перемешав перед употреблением. По желанию добавьте ломтик лайма и наслаждайтесь.

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