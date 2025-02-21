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Кофейный фондан с начинкой: вкусный десерт для семейного чаепития

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
33
Кофейный фондан с начинкой: вкусный десерт для семейного чаепития

Фондан – это очень популярный в мире десерт французского происхождения. Его особенностью является твердая, кое-где хрустящая корочка, и нежная, редкая начинка, вытекающая изнутри.

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Этот десерт идеально подходит к чаю, поэтому никогда не потеряет своей популярности. А вот благодаря рецепту от фудлогера Валерии Матрохиной, которым она поделилась в Instagram, можно создать фондан, который станет идеальным дополнением к ароматной чашке кофе.

Кофейный фондан с начинкой: вкусный десерт для семейного чаепития

Ингредиенты

  • Шоколад черный – 100 гр.
  • Сливочное масло – 35 гр.
  • Эспрессо – 50 мл.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 35 гр.
  • Мука – 30 гр.

Ингредиенты для начинки (по желанию)

  • Клубника
  • Сыр с плесенью

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром в пену.

2. Черный шоколад растапливаем с маслом на паровой бане.

3. Завариваем кофе.

Кофейный фондан с начинкой: вкусный десерт для семейного чаепития

4. Растопленный шоколад с маслом снимаем с паровой бани и понемногу вливаем яйца, постоянно помешивая.

5. Добавляем кофе и всыпаем муку, перемешиваем все до сочетания.

Кофейный фондан с начинкой: вкусный десерт для семейного чаепития

6. Формы берем любые, смазываем их маслом и обильно засыпаем какао, остатки убираем.

7. Вливаем тесто, чуть ниже половины, добавляем начинку по желанию. И после приливаем тесто, не доходя до верха 1-2 см.

8. Духовку разогреем до 180-190 градусов и ставим выпекаться. В зависимости от размера формы это может быть от 5 до 10 минут. Главное выпекать до того момента, пока середина еще будет шататься иначе жидкой серединки не будет.

Кофейный фондан с начинкой: вкусный десерт для семейного чаепития

9. Осторожно достаем из формы и посыпаем пудрой.

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