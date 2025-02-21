Кофейный фондан с начинкой: вкусный десерт для семейного чаепития
Фондан – это очень популярный в мире десерт французского происхождения. Его особенностью является твердая, кое-где хрустящая корочка, и нежная, редкая начинка, вытекающая изнутри.
Этот десерт идеально подходит к чаю, поэтому никогда не потеряет своей популярности. А вот благодаря рецепту от фудлогера Валерии Матрохиной, которым она поделилась в Instagram, можно создать фондан, который станет идеальным дополнением к ароматной чашке кофе.
Ингредиенты
- Шоколад черный – 100 гр.
- Сливочное масло – 35 гр.
- Эспрессо – 50 мл.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 35 гр.
- Мука – 30 гр.
Ингредиенты для начинки (по желанию)
- Клубника
- Сыр с плесенью
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с сахаром в пену.
2. Черный шоколад растапливаем с маслом на паровой бане.
3. Завариваем кофе.
4. Растопленный шоколад с маслом снимаем с паровой бани и понемногу вливаем яйца, постоянно помешивая.
5. Добавляем кофе и всыпаем муку, перемешиваем все до сочетания.
6. Формы берем любые, смазываем их маслом и обильно засыпаем какао, остатки убираем.
7. Вливаем тесто, чуть ниже половины, добавляем начинку по желанию. И после приливаем тесто, не доходя до верха 1-2 см.
8. Духовку разогреем до 180-190 градусов и ставим выпекаться. В зависимости от размера формы это может быть от 5 до 10 минут. Главное выпекать до того момента, пока середина еще будет шататься иначе жидкой серединки не будет.
9. Осторожно достаем из формы и посыпаем пудрой.
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