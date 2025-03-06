Когда и как правильно обрезать смородину весной: советы для хорошего урожая

Смородина – популярная ягодная культура, не требующая слишком сложного ухода. Однако, чтобы получить обильный урожай крупных и сочных ягод, важно вовремя провести необходимые весенние процедуры.

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Обрезка, подкормка и защита от вредителей – залог здоровья и продуктивности кустов. С приходом весны и первых теплых дней смородина пробуждается от зимнего сна, поэтому важно не упустить момент для начала ухода.

Весенний уход за смородиной – несложный, но важный процесс, который обеспечит вам обильный урожай вкусных и полезных ягод. Вовремя проводите обрезку, подкормку и защиту от вредителей, и ваши кусты будут радовать вас обильным плодоношением.

Подготовка к обрезке и осмотр кустов

После таяния снега необходимо снять зимнее укрытие с кустов, чтобы обеспечить им вентиляцию и предотвратить прелость. Процесс снятия укрытия должен быть постепенным во избежание стресса для растений. Также важно очистить почву от остатков старой мульчи, веток и мусора, а затем разрыхлить.

Правильная обрезка смородины

Обрезка смородины – важный этап весеннего ухода, способствующий формированию куста и повышению урожайности. Проводить обрезку следует до начала сокодвижения, используя острый секатор. Необходимо удалить сухие, поврежденные и загущающие куст ветки, а также укоротить молодые побеги, оставляя по 5 почек.

При обрезке важно внимательно осмотреть кусты на наличие вредителей и болезней. Разбухшие почки могут свидетельствовать о поражении почечным клещом, а темная сердцевина срезанных веток – о смородиновой стекловинке. Пораженные ветви следует немедленно удалить и обработать кустарником специальными препаратами.

Полив смородины весной

Черная смородина нуждается в регулярном поливе, особенно в период вегетации. Взрослые кусты поливают 2 ведрами воды, молодые – 1 ведром. Если зима была малоснежной, полив нужно провести как можно раньше.

Обработка от болезней и вредителей

Даже здоровые кусты нуждаются в профилактической обработке от болезней и вредителей. Опрыскивание фунгицидами проводят до распускания почек, чтобы предотвратить развитие антракноза, септориоза, серой гнили и ржавчины.

Подкормка смородины

Весенняя подкормка стимулирует плодоношение смородины. Используют комплексные минеральные удобрения, следуя инструкциям изготовителя. После подкормки почву вокруг кустов мульчируют компостом или перегноем.

Некоторые садоводы практикуют обливание кустов кипятком для уничтожения вредителей. Однако этот метод является спорным, поскольку кипяток быстро остывает и может не нанести вред вредителям, но при этом тратится много воды.

Ранее OBOZ.UA писал о советах садоводов по обрезке деревьев весной.

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