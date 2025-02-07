Когда котлеты надоели: самые бюджетные и вкусные мясные бризоли за 10 минут

Если вам надоели мясные котлеты, а также колбаски и отбивные, отличной сытной альтернативой будут бризоли. Готовятся они очень просто, достаточно будет всего лишь сделать качественный мясной фарш, выбрать вафли и специи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся проще, чем котлеты.

Ингредиенты:

вафли

фарш

лук

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Фарш заправляем специями, добавим луковицу натертую или взбитую блендером.

2. Вафли начиняем фаршем, обмокните во взбитые яйца, и обжариваем на сковороде.

Подавайте горячими, будет очень вкусно!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: