Видео дня
Когда котлеты надоели: самые бюджетные и вкусные мясные бризоли за 10 минут
Если вам надоели мясные котлеты, а также колбаски и отбивные, отличной сытной альтернативой будут бризоли. Готовятся они очень просто, достаточно будет всего лишь сделать качественный мясной фарш, выбрать вафли и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся проще, чем котлеты.
Ингредиенты:
- вафли
- фарш
- лук
- яйца
- специи
Способ приготовления:
1. Фарш заправляем специями, добавим луковицу натертую или взбитую блендером.
2. Вафли начиняем фаршем, обмокните во взбитые яйца, и обжариваем на сковороде.
Подавайте горячими, будет очень вкусно!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: