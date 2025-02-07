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Когда котлеты надоели: самые бюджетные и вкусные мясные бризоли за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
438
Сытные мясные бризоли

Если вам надоели мясные котлеты, а также колбаски и отбивные, отличной сытной альтернативой будут бризоли. Готовятся они очень просто, достаточно будет всего лишь сделать качественный мясной фарш, выбрать вафли и специи.

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Бризоли с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся проще, чем котлеты.  

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • вафли
  • фарш
  • лук
  • яйца
  • специи

Способ приготовления: 

1. Фарш заправляем специями, добавим луковицу натертую или взбитую блендером.

Фарш для блюда

2. Вафли начиняем фаршем, обмокните во взбитые яйца, и обжариваем на сковороде.

Приготовление блюда

Подавайте горячими, будет очень вкусно!

Готовое блюдо

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