Когда лучше ехать в Копенгаген: на что посмотреть в городе

Столица Дании совмещает старинную архитектуру, современный скандинавский стиль, уникальную кухню и размеренный ритм жизни. Здесь можно почувствовать атмосферу средневековой истории, прогуляться по живописным каналам, увидеть знаменитый Nyhavn, исследовать улочки района Кристианхавн.

Видео дня

Летом город оживает благодаря многочисленным фестивалям и возможности освежиться в водах Балтийского моря. Зимой Копенгаген превращается в сказочную зимнюю страну, когда улицы сверкают праздничными огнями, работают рождественские ярмарки, а в Tivoli Gardens создается настоящая волшебная атмосфера. Эксперты Lonely Planet рассказали об особенностях посещения Копенгагена в разное время года.

Зима: очарование Рождества и уютная атмосфера хюгге

Это прекрасное время для экономной поездки: цены на жилье самые низкие в году, а город предлагает множество развлечений – от музеев и театров до уютных кафе и гастрономических открытий.

Декабрь наполнен праздничной атмосферой: яркие иллюминации, рождественские ярмарки в Nyhavn и Højbro Plads, тематическое оформление садов Тиволи и традиционный глинтвейн (глогг).

Январь и февраль приносят спокойный ритм жизни, когда местные жители погружаются в хюгге – искусство уюта. Несмотря на короткий световой день, фестивали Winter Jazz, Copenhagen Light Festival и Copenhagen Dining Week дарят яркие эмоции.

Весна: пробуждение города

Весна в Копенгагене – время пробуждения природы и ярких событий. С потеплением открываются уличные кафе, город расцветает, а местные жители проводят больше времени на открытом воздухе.

В марте начинаются фестивали, апрель – пора цветения сакур и открытия парка развлечений Tivoli Gardens, а май приносит Копенгагенский марафон и Første Maj – празднование Дня труда в Fælledparken с ярмарками и выступлениями.

Лето: длинные дни, теплые ночи и фестивали

Летние месяцы – самый активный сезон в Копенгагене. Долгие дни (солнце заходит около 22:00), комфортная температура и насыщенная событиями программа привлекают туристов со всего мира.

Июнь – время праздника Sankthansaften, а также фестивалей Copenhell, Distortion и Three Days of Design.

Июль – самый теплый месяц, идеальный для пляжного отдыха и участия в Копенгагенском джазовом фестивале.

Август – месяц, насыщенный событиями: Неделя гордости, Copenhagen Fashion Week, Оперный фестиваль и спортивные мероприятия, такие как Copenhagen Ironman.

Осень: спокойный сезон с искусством и культурой

Осень – прекрасное время для тех, кто любит менее людные улицы и приятные прогулки. Температура постепенно снижается, но город не теряет своего обаяния.

Сентябрь – идеальный для посещения музеев и художественных событий, в частности, фестиваля GoldenDays.

Октябрь – время Культурной ночи и Хэллоуина в Тиволи.

Ноябрь – начало зимнего сезона, когда город готовится к Рождеству: открываются катки, появляются праздничные украшения, а в воздухе ощущается уютная атмосфера ожидания праздников.

Каждое время года в Копенгагене имеет свои особенности и преимущества. От традиционной скандинавской зимы до беззаботного лета, когда солнце заходит почти в полночь, в каждый сезон этот город предлагает уникальные впечатления и возможности для отдыха. Выбор идеального времени для поездки зависит от ваших предпочтений: хотите ли вы погрузиться в праздничный дух Рождества, насладиться фестивальной атмосферой или спокойно исследовать город без толпы туристов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о горных городах Европы, куда стоит заехать весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.